Korosec: Mit Blecha geht ein stets verlässlicher Partner

Gratulation an Kostelka zur Wahl zum Präsidenten des Pensionistenverbands

Wien (OTS) - „Ich möchte Dr. Peter Kostelka zur Wahl, mit einem herausragenden Ergebnis von 98,5%, zum Präsidenten des Pensionistenverbands herzlich gratulieren. Er übernimmt mit dieser Aufgabe eine große Verantwortung für die Seniorinnen und Senioren in Österreich. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, so Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes und amtierende Präsidentin des Österreichischen Seniorenrats, in einer ersten Stellungnahme zum Verbandstag des Pensionistenverbands Österreichs.

„Mit Karl Blecha geht ein verlässlicher Partner, der gerade in Verhandlungen im Seniorenrat immer um konstruktive Zusammenarbeit bemüht war. Es ist uns stets gelungen, über die Parteigrenzen hinweg, die Seniorinnen und Senioren als starke gemeinsame Stimme zu vertreten. Die Ernennung zum Ehrenpräsidenten des Pensionistenverbands ist eine Auszeichnung, die dir nach fast 19 Jahren größtmöglichen Einsatzes mehr als gebührt“, lobt Korosec die Leistungen des scheidenden PVÖ-Präsidenten. „Lieber Karl, ich danke dir für die Zusammenarbeit und wünsche dir alles Gute und für deine zukünftigen Vorhaben viel Erfolg“, schließt Korosec mit einem persönlichen Dank ab.

Der Österreichische Seniorenbund ist mit rund 300.000 Mitgliedern eine starke Vertretung für Österreichs Seniorinnen und Senioren. Ingrid Korosec steht derzeit dem Seniorenbund als Präsidentin vor. Gemeinsam mit dem Präsidenten des Pensionistenverbands Österreichs, der rund 330.000 Mitglieder hat, bildet sie die Spitze des Seniorenrats.

