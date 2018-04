PVÖ-Verbandstag (1)- Präsident Blecha nimmt Abschied. Wechsel an der Spitze des Pensionistenverbandes

Nach fast zwei Jahrzehnten als Präsident des Pensionistenverbandes Österreichs zieht Karl Blecha Bilanz Nach fast zwei Jahrzehnten als Präsident des Pensionistenverbandes Österreichs zieht Karl Blecha Bilanz

Wien (OTS) - Mehr als 350 Delegierte aus ganz Österreich und zahlreiche Ehrengäste nehmen heute am Verbandstag des Pensionistenverbandes Österreichs in Wien teil, der von einem Wechsel an der Spitze der größten Seniorenorganisation des Landes gekennzeichnet ist: Karl Blecha, PVÖ-Präsident seit März 1999, hat bereits im Vorfeld bekanntgegeben, nicht mehr für eine weitere vierjährige Funktionsperiode zur Verfügung zu stehen. Er wird sein Amt heute – an seinem 85. Geburtstag – an seinen designierten Nachfolger, den ehemaligen Volksanwalt Dr. Peter Kostelka (71), übergeben.

In seiner Rede an den Verbandstag zog Blecha Bilanz über fast zwei Jahrzehnte Seniorenpolitik: „Allem voran steht, dass wir erreichen konnten, als Interessenvertretung nicht nur Anerkennung zu finden, sondern eine Position zu erreichen, in der wir auf Augenhöhe verhandeln können. Wir haben erreicht, dass die Teuerungsabgeltung durch die jährliche Pensionsanpassung gesetzlich festgeschrieben ist. Mit unserer großen Unterschriftenaktion „Mehr Geld im Börsel“ haben wir dazu beigetragen, eine Steuerreform umzusetzen, die die Pensionisten deutlich entlastet hat. Und der jüngste Erfolg war die Abschaffung des Pflegeregresses.

Ich scheide mit sehr viel Wehmut, weil diese Jahre – neben den Jahren mit Bruno Kreisky – die schönste politische Zeit waren, die ich in meinem Leben verbracht habe. Ich konnte in keiner anderen Phase meines politischen Lebens so viel umsetzen wie in diesen 19 Jahren als Präsident des Pensionistenverbandes.“

Blecha wies zum Schluss seiner Rede darauf hin, dass der Pensionistenverband – gemessen an der Einwohnerzahl – die größte Seniorenorganisation Europas ist.

Weitere Programmpunkte des PVÖ-Verbandstages, der bis in die Nachmittagsstunden dauern wird: Die Rede von SPÖ-Vorsitzendem Christian Kern, der ab 10.45 Uhr zu den Delegierten sprechen wird, die Vorstellung und Diskussion der PVÖ-Leitresolution ab ca. 13.00 Uhr. Für 14.00 Uhr ist die Bekanntgabe des Ergebnisses zur Wahl des künftigen Präsidenten Dr. Peter Kostelka angesetzt. (Schluss)

