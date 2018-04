45.000 Euro für Äthiopien: „Afrika! Afrika!“ unterstützt Menschen für Menschen

50 Cent von jedem verkauften Ticket der Österreich-Shows kommen der Arbeit von Menschen für Menschen zugute

Wien (OTS) - Gestern feierte die Neuinszenierung von André Hellers „Afrika! Afrika!“ Wien-Premiere in der Stadthalle. Veranstalter Walter Egle übergab zu diesem Anlass persönlich einen Scheck über 45.000,-- Euro an Menschen für Menschen-Vorstand Rupert Weber. „An einem Abend wie heute auch an die zu denken, denen es nicht so gut geht wie uns, ist wichtig“, so Walter Egle, Geschäftsführer der Show Factory.



Von jedem verkauften Ticket für die Show, die derzeit in Wien Halt macht, kommen 50 Cent der Arbeit von Menschen für Menschen zugute, womit Frauen, Männern und Kindern in den ländlichen Regionen Äthiopiens ein besseres Leben ermöglicht wird.



Unterstützung für Äthiopien

„Menschen für Menschen ist seit 36 Jahren in Äthiopien aktiv, um durch ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ das Leben in ganzen Regionen langfristig und nachhaltig zu verbessern“, so Rupert Weber, Vorstandsvorsitzender von Menschen für Menschen in Österreich. „Deshalb freuen wir uns besonders, dass Afrika! Afrika! die Arbeit von Menschen für Menschen unterstützt und mit diesem Engagement das Leben zahlreicher Familien in Äthiopien zum Besseren verändert! Denn nur gemeinsam sind wir Menschen für Menschen!“

