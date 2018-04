Mit der Wiener Städtischen am Aufschwung in Europa profitieren

Bis 30. September 2018 bietet die Wiener Städtische ihre neue indexgebundene Lebensversicherung – EUROPEAN TOP SELECT | Limited Edition – an.

Wien (OTS) - Der Wirtschaft in Europa geht es so gut wie schon lange nicht. Die Konjunkturdaten zeigen steil nach oben und die Auftragsbücher der Unternehmen sind gut gefüllt. Unter diesen positiven Vorzeichen legt die Wiener Städtische ihre neue indexgebundene Lebensversicherung – EUROPEAN TOP SELECT | Limited Edition – auf. Diese bietet Kunden neben guten Ertragschancen durch Partizipation am Erfolg von 50 großen europäischen Unternehmen zusätzlich Schutz durch ein eingebautes Auffangnetz[1].

Veranlagung[2] im attraktiven europäischen Wirtschaftsumfeld

Ab einer Mindestprämie von einmalig 5.000 Euro und einer Laufzeit von 15,5 Jahren besteht die Möglichkeit, zu 100 Prozent an der Wertentwicklung des EURO-STOXX-50-Index in einer Durchschnittsberechnung teilzuhaben. Die Auszahlung leitet sich aus der Durchschnittsbildung von 21 Beobachtungsstichtagen über die letzten fünf Jahre ab. Am Ende der Laufzeit (1. Dezember 2033) kann der Kunde bis zu 175 Prozent seiner Einlage generieren.

Da Aktienkurse generell Schwankungen unterliegen, wurde ein Auffangnetz eingezogen. Dieses soll das eingezahlte Kapital, selbst im Fall einer negativen Entwicklung des EURO-STOXX-50-Index, sicherstellen. „Damit nutzt die Kundin oder der Kunde Ertragschancen an 50 Top-Unternehmen der Eurozone, muss aber gleichzeitig nicht auf ein Auffangnetz verzichten“, erläutert Manfred Rapf, Vorstand der Wiener Städtischen.

Chancen, Vorteile & Flexibilität

Neben der Chance auf einen attraktiven Ertrag bietet EUROPEAN TOP SELECT | Limited Edition zusätzlich die Vorzüge einer Lebensversicherung. Statt der ansonsten fälligen Kapitalertragssteuer von zumindest 25 Prozent, fallen lediglich einmalig 4 Prozent Versicherungssteuer auf die Prämie an. Am Ende der Laufzeit hat der Kunde die Wahl, ob er sich das zur Verfügung stehende Kapital auf einmal oder in Form einer Rente auszahlen lässt. Im Todesfall wird das vorhandene Deckungskapital zuzüglich 10 Prozent des getätigten Einmalerlages, mindestens jedoch die Einzahlung inklusive Versicherungssteuer, ausbezahlt.

„Der European Top Select richtet sich vor allem an Anlegerinnen und Anleger, die ihr Geld gewinnbringend und stabil anlegen möchten. Unser neuer indexgebundener Einmalerlag bietet vor allem jetzt, im anhaltenden Niedrigzinsumfeld, viele Chancen und gute Möglichkeiten“, so Rapf.

Auf einen Blick:

Mindesteinlage 5.000 Euro

Strukturierte Anleihe mit 15,5 Jahren Laufzeit

Partizipation am EURO-STOXX-50-Index

Auffangnetz ist die Basisauszahlung[3] (= die Einzahlung inkl. Versicherungssteuer)

175 Prozent maximale Auszahlung

Versicherungsschutz im Er- und Ablebensfall

Freie Wahl des Begünstigten, unabhängig vom Erbrecht



[1] Das Auffangnetz setzt sich zusammen aus fünf Referenzanleihen, die 100 Prozent des eingesetzten Kapitals sicherstellen sollen (= Basisauszahlung). Wesentliche Voraussetzung für die volle Auszahlung ist, dass die zugrunde liegenden Emittenten den Tilgungsbetrag jeweils vollständig und fristgerecht erfüllen.

[2] Die Veranlagung des EUROPEAN TOP SELECT | Limited Edition erfolgt in einer strukturierten Anleihe (ISIN XS154943544). Emittent ist die Argentum Capital S.A. in Luxemburg, eine Emissionsplattform der Credit Suisse International.

[3] Die Basisauszahlung von mindestens 100 Prozent inklusive Versicherungssteuer wird ausbezahlt, sofern die Emittenten der Referenzanleihen jeweils ihren Zahlungsverpflichtungen in Form von Zinsen und Tilgung fristgerecht und vollständig nachkommen.

