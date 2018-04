12. April: Karriere Lounge und Master Night an der FH Technikum Wien

Was tun nach dem Bachelor? 18 Master-Studiengänge und 41 Arbeitgeber präsentieren sich.

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 12. April, lädt die FH Technikum Wien von 16:00 bis 20:30 zur Karriere Lounge und Master Night. Besucherinnen und Besucher können sich über das vielfältige Master-Angebot an Österreichs einziger rein technischer Fachhochschule informieren und zugleich an der Karriere Lounge teilnehmen, wo heuer 41 Unternehmen vertreten sind – ein in dieser Form einzigartiges Angebot für alle Bachelor-Studierenden und sonstigen Bildungs- und Karriere-Interessierten.

Master Night: Studienberatung und Vorträge

Alle 18 Master-Studiengänge der FH werden durchgehend im Studienberatungs-Bereich vertreten sein – die ideale Chance für Unentschlossene, Fragen zum Studium loszuwerden und das Personal der Studiengänge kennen zu lernen. Gleichzeitig bietet ein umfangreiches Vortragsprogramm ausgewählte Einblicke ins Master-Studium am Technikum. Und auch die Master-Lehrgänge der Technikum Wien Academy sind vertreten. Das komplette Programm: https://www.technikum-wien.at/klmn

Karriere Lounge: Netzwerken und Entspannen

Der Technikum Wien Alumni Club bringt Studierende und AbsolventInnen der FHTW im Rahmen der Karriere Lounge wieder mit potentiellen Arbeitgebern zusammen. Das Event ist aber auch für externe Besucherinnen und Besucher geöffnet. 41 hochkarätige Firmen haben zahlreiche Jobangebote im Gepäck und beraten hinsichtlich Jobeinstieg oder –umstieg.

Folgende Unternehmen sind mit dabei: ABB - Agfa - Austrian Institute of Technology - ATOS IT - Axians - BEKO- Bundesrechenzentrum - ByteSource - Capgemini - cegeka - Deloitte - Frequentis - IBM Client Innovation Center - ISIS Papyrus - iteratec - JUMIO - Kapsch Group - Knorr Bremse - maihiro - Mayr-Melnhof Group - mySugr - Nagarro - Netconomy - Österreichische Post - pmOne -Raiffeisen Bank International - RUBICON - SEQIS - Siemens AG - SIGNON - StreamUnlimited - SVC - T-Mobile - targit - TechTalk - TIETO - TODAY Expert - Tricentis- TTTech - VDI - ZKW

Natürlich darf auch in diesem Jahr die Cocktailbar nicht fehlen, die den gelungenen Bildungs-, Karriere- und Networking-Abend abrundet.

Wann & Wo?

Donnerstag, 12. April 2018, 16:00 bis 20:30

Fachhochschule Technikum Wien

Höchstädtplatz 6

1200 Wien

Die FH Technikum Wien wurde gegründet, um Menschen für ein technisches Studium zu begeistern und auf die Nachfrage nach technischen Spitzenkräften in der Industrie zu reagieren. In den 22 Jahren ihres Bestehens hat sie 9.600 Absolventinnen und Absolventen hervorgebracht. Heute umfasst das Bildungsangebot 12 Bachelor- und 18 Master-Studiengänge, 5 Master-Lehrgänge und zahlreiche maßgeschneiderte Weiterbildungsangebote. Mehr als 4.400 Menschen studieren an Österreichs einziger rein technischer Fachhochschule. Die FH ist ein Netzwerkpartner des FEEI - Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie.

