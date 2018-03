IGP: Grüne NÖ betreiben Panikmache auf Rücken der Kartoffelbauern

Kartoffel ist keine bienenfreundliche Kultur – Video zeigt massive Schäden durch Drahtwurm: Ohne Notfallzulassung wäre Kartoffelernte gefährdet

Wien (OTS) - Eine "Panikmache auf dem Rücken der Kartoffelbauern" sieht Christian Stockmar, Obmann der IndustrieGruppe Pflanzenschutz (IGP), im heutigen Vorstoß der niederösterreichischen Grünen: "Das mit der Notfallverordnung zugelassene Pflanzenschutzmittel bzw. dessen Wirkstoff werden als Granulat ausgebracht und daher nicht auf die Pflanze aufgetragen. Zudem ist die Kartoffel einerseits keine bienenfreundliche Kultur und es sind andererseits praktikable Sicherheitsauflagen zum Schutz von Bienen, Vögeln und Menschen vorgesehen", fordert Stockmar eine sachliche Diskussion ein. "Vielmehr ist das Pflanzenschutzmittel dringend notwendig, um die Kartoffeln vor dem Befall des Drahtwurms zu schützen. Denn zerfressene Kartoffeln sind nicht mehr verwertbar. Ohne ausreichende Bekämpfungsmöglichkeit wandern deshalb jährlich bis zu 30.000 Tonnen Kartoffeln in den Müll. Mit dieser Menge könnte man 616.000 Österreicher ein Jahr lang mit Kartoffeln versorgen“, stellt Stockmar klar.

Video zeigt massive Schäden durch Drahtwurm

Zur Veranschaulichung der Drahtwurm-Schäden in der Kartoffel hat die IGP ein Video erstellt. Darin ist klar zu erkennen, dass Kartoffeln mit Drahtwurm-Befall keineswegs verwertbar sind. https://www.youtube.com/watch?v=z9mppmyT5KA







Hintergrund

Die IndustrieGruppe Pflanzenschutz (IGP) ist die Interessengemeinschaft der Pflanzenschutzmittel-produzierenden Unternehmen in Österreich. Ihre Kernaufgabe liegt in einer offenen und sachlichen Information rund um das Thema Pflanzenschutz. Dabei steht die IndustrieGruppe Pflanzenschutz als Gesprächspartner für Politik, Verwaltung und Umweltorganisationen zur Verfügung. Die 15 Mitglieder der IndustrieGruppe Pflanzenschutz sind die wichtigsten Produzenten und Händler von Pflanzenschutzmitteln in Österreich. Sie beschäftigen rd. 450 Mitarbeiter und erwirtschaften pro Jahr ca. 130 Millionen Euro an Umsatz.

