Nationalrat – Heinisch-Hosek: „Freiwilliges Kinderbetreuungssplitting ausreichend

Sozial gerechte Anrechenbarkeit für Kinderbetreuung wichtig

Wien (OTS/SK) - „Ich bin der Meinung, dass ein freiwilliges Pensionssplitting ausreicht“, sagt SPÖ-Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek am Donnerstag im Nationalrat. „Mir geht es darum, dass mehr Männer in Karenz gehen“, so Heinisch-Hosek, die ein automatisches Kinderbetreuungssplitting nach isländischem Modell fordert. ****

„Die SPÖ hat in den vergangenen Jahren dafür Sorge getragen, dass es für Frauen bei der Pensionsbemessung sozial gerechte Anrechenbarkeitsmöglichkeiten für die Kindererziehungszeiten gibt: Bis zum vierten Lebensjahr des Kindes können 1.800 Euro anteilig zur Pensionsbemessung hinzugezählt werden“, so Heinisch-Hosek. Im Gegensatz zu den NEOS fordert Heinisch-Hosek ein automatisches Kinderbetreuungssplitting: „Das bedeutet, dass es bei gesplitteten Karenzzeiten einen Rechtsanspruch geben soll, wonach beide Elternteile Verantwortung übernehmen können und beide eine angesehene Pension erhalten“, so die SPÖ-Abgeordnete. Heinisch-Hosek erinnert abschließend daran, dass es genug Maßnahmen zur Armutsvermeidung gäbe, „die Regierung betreibt jedoch nur Almosenpolitik“. (Schluss) ls

