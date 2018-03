Nationalrat – Kern zu Budget: Kein Sparen im System, sondern Kürzen bei den Menschen zu Lasten unser aller Zukunft

Nulldefizit ist „Konjunktureffekt, der Ihnen in den Schoß gefallen ist“ - Schwarz-Blau ist „Verursacher von Integrationsproblemen“

Wien (OTS/SK) - Zum gestern von ÖVP-Finanzminister Löger vorgestellten Budget der schwarz-blauen Regierung hielt SPÖ-Parteivorsitzender Christian Kern fest: „Was wir erleben ist: Sie sparen nicht im System, Sie kürzen bei den Menschen zu Lasten unser aller Zukunft.“ Mit viel „Eigenlob und Marketingsprüchen“ habe die Regierung sich gestern selbst gefeiert. Dabei spare Schwarz-Blau nicht bei sich selbst, sondern beim Arbeitsmarkt, den Lehrlingen, den Studenten, den Facharbeitern, in der Infrastruktur und in der Bildung, um die eigenen Großspender zu bedienen. Bei der Bildung zu sparen sei „ein Sparen an der Zukunft unseres Landes“, die Mittel für Integrationsmaßnahmen zu halbieren, sei „widersinnig“, so Kern. Auch das Eigenlob für das Erreichen des Nulldefizits sei nicht gerechtfertigt, erläutere Kern. Denn das strukturelle Defizit steige durch die Maßnahmen der Regierung sogar wieder. ****

Zum Nulldefizit stellt Kern fest: „Wir haben hier eine wirklich umfangreiche Inszenierung erlebt.“ Diese begann bei Regierungsantritt mit der Inszenierung einer Budgetlücke, „zu einem Zeitpunkt, wo das WIFO schon längst prognostiziert hatte, dass es 2019 einen Budgetüberschuss geben und die Staatsverschuldung sinken wird“, stellte Kern klar. „Das ist ein Spektakel entgegen jede Faktenlage. Dafür gebührt Ihnen der Karl-Hainz-Grasser-Anerkennungspreis.“ Viel aussagekräftiger sei außerdem das strukturelle Defizit, ohne Einmaleffekte. 2017 habe dieses bei minus 0,1 Prozent gelegen. Nun steigt es auf minus 0,5 Prozent, „das heißt, es verschlechtert sich mit allen ihren Maßnahmen“, sagt Kern. Das zeige: „Das, was sie hier gestern vorgelegt und groß abgefeiert haben, ist in Wahrheit nichts anderes als ein Konjunktureffekt, der Ihnen in den Schoß gefallen ist.“ Die Regierung spare keinesfalls im System, wie behauptet. Schwarz-Blau haben die Bürokratie und die Kabinette aufgeblasen, die mit Steuergeld finanziert werden müssen, kritisiert Kern. „Und es war Ihnen vorbehalten, großzügig ‚Spielgeld‘ zu verteilen, an den Kanzler, an den Vizekanzler.“ Dieses Spielgeld sei jedoch mehr Geld als die gesamte Parteiförderungen für ÖVP und FPÖ zusammen, machte Kern deutlich.

Auch die Behauptung, durch Kostenanalyse auf eine Milliarde Einsparungen zu kommen, lässt Kern nicht gelten: „Sie behaupten:

Geld, was wir in der Vergangenheit nicht ausgegeben haben, geben wir auch in der Zukunft nicht aus. Und deswegen haben wir eine Milliarde Euro an Einsparungen. Das ist so, wie wenn eine Familie sagt: Wir machen seit 20 Jahren keine Weltreise und heuer auch nicht. Also haben wir uns heuer 20.000 Euro gespart. Würde das funktionieren, bräuchten sie kein Brieflos mehr, um reich zu werden.“

„Sie sparen nicht am System, sondern an den Schicksalen der Menschen“, betonte Kern. So sei die Streichung der Aktion 20.000 „zynisch“: „Sie rauben Menschen über 50 ihre Zukunftsperspektive. Schauen Sie denen in die Augen und sagen Ihnen, dass Sie leider bei ihnen sparen müssen.“ Auch die Kürzungen in der Bildung sei ein „Sparen an der Zukunft Österreichs.“ Bei der Integrationspolitik kritisiert Kern die Regierungskoalition ebenfalls scharf: „Ich weiß schon, da geht es nicht um Finanzpolitik, sondern um Ideologie. Aber es ist so widersinnig“, so Kern zur Halbierung der AMS-Integrationsmittel. Denn, „natürlich ist die Migration eine große Herausforderung, aber eine bewältigbare“. Die Streichung von Mitteln sei keine Lösung: „Ich sag Ihnen: Kommen Sie nachher nicht wieder her und beklagen die Integrationsprobleme. Denn Sie sind die Verursacher dieser Probleme.“

Der SPÖ-Vorsitzende kritisiert die Prioritätensetzung im Budget. So müsse es konsequent darum kümmern, „endlich die Steuerschummler zu erwischen, die unser Land um eine faire Steuerleistung betrügen.“ Doch der Finanzminister wehre sich gegen Steuertransparenz bei Steuersündern: „Ich weiß, Ihre Großsponsoren wollen das nicht. Aber es wäre so einfach“. Bemerkenswerte sei auch, dass 200 Großbetriebssteuerprüfer gestrichen werden, obwohl diese ihr Gehalt bis zu 30 mal wieder reinbringen. „Das sind 150 Mio. Euro, die Sie liegen lassen bei den Großspendern der ÖVP. Holen Sie sich dieses Geld und investieren Sie es in ein 2. Gratiskindergartenjahr, in Start-Ups, in die Digitalisierung der Schulen, in Forschungsbudgets. Es gibt viel bessere Möglichkeiten mit dem Geld hauszuhalten, als Sie hier vorgeschlagen haben.“

So müssten auch Familien stärker entlastet werden. Vom Familienbonus profitieren nicht alle LeistungsträgerInnen, so Kern. „Wenn wir aber über Leistungsträger reden, dann sehen wir, dass für Sie Frauen keine Leistungsträger sind. Sie kriegen ein Viertel des Familienbonus, Dreiviertel gehen an Männer. Einzelunternehmen und Landwirte sind keine Leistungsträger, denn die schauen durch die Finger. Kellner, Friseure und die 24-Stundepflegerin sind keine Leistungsträger. Das unterscheidet uns: Ich weiß, dass die wirklich etwas leisten.“ (Schluss) sc

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493