Schmuckenschlager zu Budget: Regierung bekennt sich zu Pariser Klimazielen

Klima- und Energiestrategie wird im April vorgelegt – keine finanziellen Einschränkungen im Umweltbereich

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Die Ausgabenobergrenze für den Umweltbereich wird 2018 um 19 Millionen Euro auf künftig 627 Millionen Euro steigen, in Summe kommt es also zu keinen finanziellen Einschränkungen im Umweltbereich. Und Anreizsysteme wie zum Beispiel Umweltförderung im Inland, „klima:aktiv“ oder „klima:aktiv mobil“ werden weitergeführt“, so ÖVP-Umweltsprecher Abg. Johannes Schmuckenschlager zur Kritik am Umweltbudget.

Eine der größten globalen Herausforderungen für die nächsten Jahrzehnte auf dem Gebiet des Umweltschutzes sei zweifellos die Reduktion des durch den Menschen verursachten Klimawandels. Schmuckenschlager wies darauf hin, dass sich Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger erst kürzlich im Wirtschaftsausschuss mit Nachdruck zu den Pariser Klimazielen und insbesondere zum Ausbau erneuerbarer Energieträger ausgesprochen habe. Eine Klima- und Energiestrategie soll noch heuer im April vorgelegt werden. Die Regierung verfolge bei ihrer Energiestrategie einen ganzheitlichen Ansatz, der alle Bereiche umfasse - vom Strom bis zur Mobilität, von den Gebäuden bis zur Industrie. Österreich werde sich zudem im Rahmen seiner EU-Ratspräsidentschaft in der Klima- und Energie einbringen und alles daransetzen, um einen hohen Anteil bei erneuerbaren Energien zu erreichen.

Anlässlich des heutigen internationalen Tag des Waldes würdigte Schmuckenschlager zudem den hohen Mehrwert der Waldbewirtschaftung für Klimaschutz und Wirtschaft. Nur mit einer ökonomisch, ökologisch und sozial verträglichen Herangehensweise ließen sich die Klimaziele realisieren, betonte Schmuckenschlager.

„Wichtig in diesem Bereich ist aber, dass wir alle an einem Strang ziehen“, appellierte Schmuckenschlager an alle Beteiligte im Umweltbereich für eine gute Zusammenarbeit, „damit Österreich hier in eine gute Zukunft gehen kann.“

