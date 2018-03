Nationalrat – Laimer: „Umwelt- und Klimaschutz bedeutet Schutz der Menschheit“

Wegwerfgesellschaft beenden, Energiewende zunutze machen

Wien (OTS/SK) - „Die Klimaerhitzung und ihre Folgen sind nur durch konsequente Handlungen aufzuhalten“, sagt der SPÖ-Abgeorndete Robert Laimer heute im Nationalrat. „Österreich kann sich die Energiewende zunutze machen und noch mehr in Forschung und Entwicklung investieren, damit wir als globaler Vorreiter in diesem Zukunftspolitikfeld agieren“, so Laimer. ****

„Wir werden einmal daran gemessen werden, wie wir mit vorhandenen Ressourcen umgehen und welche Prozesse wir einleiten, die Lebensqualität auf unserem Planeten zu erhalten“, sagt Laimer. „Die Bürgerinitiativen ‚Energiewende‘ und ‚Lebensmittelverschwendung‘ zeugen von gesellschaftlichem Gesamtinteresse mit hoher politischer Priorität“, so Laimer, der die Regierungsfraktion dafür kritisiert, dass „die Anhörung engagierter BürgerInnen nicht ermöglicht wurde“.

Laimer fordert, die digitale Revolution als Chance für eine ökologisch und sozial verträgliche Welt zu nutzen. Ressourcenschonung sei das Gebot der Stunde, so Laimer, der auch Verhaltensänderungen in puncto Strom, Wärme und Mobilität als unabdingbar erachtet. Abschließend erinnert Laimer an die Novelle der Umweltverträglichkeitsprüfung sowie an die Einhaltung der Aarhus-Konvention: „Hier zu vertagen ist nicht angebracht“, so Laimer, der auch die große Verantwortung anspricht, die Pariser Klimaziele fristgerecht zu erreichen. (Schluss) up/ls/mp

