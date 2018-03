AVISO: NEOS Salzburg Wahlauftakt, Freitag 23.3. 18:30, M32

mit Spitzenkandidaten Sepp Schellhorn, NEOS-Vorsitzendem Matthias Strolz und Kandidat_innen

Salzburg/Wien (OTS) - NEOS Salzburg starten am Freitag 23.3. offiziell in den Landtagswahlkampf. Im M32 lädt die Bürger_innenbewegung zum Wahlauftakt unter dem Motto „Geht ned gibt’s ned“ ein. Neben Spitzenkandidaten Sepp Schellhorn wird NEOS Vorsitzender Matthias Strolz und viele andere NEOS Kandidat_innen für Salzburg an der Veranstaltung teilnehmen.

NEOS Salzburg Wahlauftakt

Datum: 23.03.2018, 18:30 Uhr

Ort: M32

Mönchsberg 32, 5020 Salzburg, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

NEOS

+43 1 522 5000

presse @ neos.eu

www.neos.eu