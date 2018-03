Nationalrat – Ecker zu Rauchverbot: Schwarz-Blau ignoriert den Willen der Bevölkerung

„Auch viele Gastronomen mit Rückschritt unzufrieden“

Wien (OTS/SK) - „Sieht so der neue Stil der Regierung aus?“, so SPÖ-Abgeordnete Cornelia Ecker, SPÖ-Sprecherin für Klein- und Mittelbetriebe, in Richtung ÖVP und FPÖ in der Debatte zur dringlichen Anfrage der SPÖ zum Nichtraucherschutz. Schwarz-Blau ignoriere den Willen der Bevölkerung, verwies Ecker auf über 400.000 UnterstützerInnen für das Volksbegehren „Don’t Smoke“, das auch die Ex-ÖVP-Politiker Mitterlehner und Pröll unterschrieben haben. „Auch alle ÄrztInnen und alle neun Landeshauptleute werden jetzt von der Regierung übergangen.“ ****

Ebenso seien viele GastronomInnen mit diesem Rückschritt nicht zufrieden, berichtete die Salzburger Unternehmerin. Und sie verwies auf eine Studie, die die Feinstaubelastung in 28 Lokalen gemessen hat. In gemischten Raucher-/Nichtraucherlokalen lag diese im Nichtraucherbereich bei 110.000 Feinstaubteilchen pro Kubikzentimeter; in reinen Nichtraucherlokalen bei nur 5.000 Feinstaubteilchen. (Schluss) ah/sc



