Tirol-Wahl: Korosec gratuliert Platter zum großartigen Erfolg

Erwartungen bei weitem übertroffen

Wien/Innsbruck (OTS) - „Ganz herzlich gratuliere ich Günther Platter und seinem Team zu einem herausragenden Wahlerfolg. In diesen Zeiten und mit so vielen konkurrierenden Parteien rund 5% zuzulegen, beweist die ausgezeichnete Arbeit von Landeshauptmann Günther Platter und seinem Team“, so Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, in einer ersten Replik zum großartigen Sieg der Volkspartei bei den Tiroler Landtagswahlen.

„Die Menschen erwarten sich von den Politikern konkrete Antworten, Problemlösungen und Perspektiven“, bewertet Ingrid Korosec den überwältigenden Wahlerfolg der ÖVP unter Landeshauptmann Günther Platter, der auf jahrelanger lösungsorientierter Sachpolitik basiert.

„Ganz herzlich gratuliere ich Günther Platter und seinem Team zu dem großartigen Erfolg und ich freue mich weiterhin auf gute Zusammenarbeit“, zeigt sich Korosec zuversichtlich.

