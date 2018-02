NEOS: Vizekanzler Strache zündelt weiter am Balkan

Claudia Gamon: „Den Kosovo als Teil Serbiens zu bezeichnen, steht im Widerspruch zur Position der Republik und ist ein gefährliches Zündeln das den Konflikt vor Ort befeuert.“

Wien (OTS) - Völlig verständnislos reagiert NEOS-Europasprecherin Claudia Gamon auf die Aussagen von Vizekanzler Strache in einer serbischen Zeitung in denen er den Kosovo als Teil Serbiens bezeichnet hat: „Der Vizekanzler und seine Partei können nicht vom Zündeln am Balkan lassen. Dass Strache als Vizekanzler die Position der Republik in Frage stellt und eine Einigung zwischen Belgrad und Pristina hintertreibt, ist vollkommen inakzeptabel und befeuert den Konflikt zwischen den beiden Nachbarn. Das ist der zweite außenpolitische Eklat den sich die Regierungspartei FPÖ leistet, nach dem Besuch des FP-Klubobmanns Gudenus beim verfassungswidrigen „Nationalfeiertag“ der bosnischen Republika Srpska im Jänner. Es ist verwunderlich, was der Bundeskanzler als ehemaliger Außenminister alles bei seinem Koalitionspartner toleriert.“

Besonders verärgert zeigt sich Gamon über das Konterkarieren der gerade erst präsentierten Westbalkanstrategie der EU durch den Vizekanzler: „Die EU-Kommission hat klar gestellt, dass Serbien eine Lösung mit seinem Nachbar Kosovo finden muss, bevor es Mitglied der Union werden kann. Mit so einem Zündeln erschwert Strache solch eine Einigung dagegen. Es würde dem Vizekanzler gut anstehen endlich sein Querschießen am Balkan sein zu lassen.“

