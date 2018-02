Kleidung & Schadstoffe

Wie Textilien die Gesundheit beeinflussen können

Wien (OTS) - Eigentlich soll sie uns schützen, schön sein und uns schmücken: Doch Kleidung kann auch riskant für unsere Gesundheit sein. „Wir wissen, dass chemische Stoffe aus Kleidung über Haut und Atmung in den Körper gelangen und dort zirkulieren“, erklärt Umweltmediziner Assoz. Prof. Priv. Doz. DI Dr. Hans-Peter Hutter von der Medizinischen Universität Wien. Es kann auch zu Hautreizungen wie Jucken, Rötungen und Ekzemen kommen, etwa durch die Freisetzung von Nickel. Daher ist schon beim Textilienkauf darauf zu achten, wie Schnallen und Knöpfe beschaffen sind und ob das begehrte Stück stark nach Chemie riecht. „In schwarzen Kleidungsstücken stecken mehr Chemikalien als in weißen“, so Mag. Michaela Knieli, Teamleiterin des Fachbereichs Chemie bei „die umweltberatung“ in Wien. „Besteht ein Shirt nur aus Naturfasern wie Baumwolle oder Leinen bzw. ist der Anteil an Chemiefasern wie Polyester oder Viskose sehr klein, so ist auch die Belastung mit Chemikalien geringer.“ Worauf Sie Ihrer Gesundheit zuliebe beim Kleiderkauf und -gebrauch noch achten sollten, zeigt MEDIZIN populär in der aktuellen Ausgabe.

Außerdem im Februar-Heft:

Schluss mit Selbstsabotage!

Wer sich ständig selbst kritisiert, macht sich den Alltag unnötig schwer und riskiert psychische Erkrankungen. Wie Sie Ihrem Glück nicht länger im Weg stehen und welche Tricks das Leben mit dem eigenen Perfektionismus leichter machen.

Fisch auf den Tisch

Alpenlachs, Wels und Makrele enthalten eine Vielzahl von Nährstoffen, die geistig fit halten und das Herz unterstützen. Warum Fisch so gesund ist und was beim Kauf bzw. bei der Zubereitung entscheidend ist.

So testen Sie Ihre Fitness

Abnehmen geht nur in Kombination mit Bewegung. Bevor es losgeht, sollten besonders Sportanfänger und Hobbysportler mit einer Grunderkrankung einen Leistungstest machen. Warum dieser Test insbesondere für das Herz so wichtig ist und Leben retten kann, zeigen unsere Experteninterviews.

Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär erscheint am 1. Februar 2018.

