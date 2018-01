Korosec: Gratulation an Günther Platter zur Wiederwahl

99,2 Prozent sind eindeutige Bestätigung und Auftrag für Landeshauptmann

Wien (OTS) - „Ich möchte Landeshauptmann Günther Platter zum herausragenden Ergebnis am heutigen Landesparteitag der Tiroler Volkspartei herzlichst gratulieren. Die Wiederwahl mit 99,2 Prozent ist eine deutliche Bestätigung seiner Arbeit. Er und sein Team stehen für eine stabile und erfolgreiche Zukunft Tirols. Der Landesparteitag, der gleichzeitig der Auftakt in den Wahlkampf für die Landtagswahl im Februar war, schafft mit solch guter Stimmung für den Landesparteiobmann eine ausgezeichnete Ausgangssituation. Ich freue mich auf gute Zusammenarbeit in den nächsten Jahren“, so Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes.

