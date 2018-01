FPÖ-Vilimsky: Unglaubliche verbale Entgleisung Häupls am Wiener SPÖ-Sonderparteitag

Wien (OTS) - „Beim letzten großen öffentlichen Auftritt als Wiener Bürgermeister dürften bei Michael Häupl alle seine noch vorhandenen Sicherungen durchgebrannt sein. Anders kann man diese unglaubliche verbale Entgleisung Häupls nicht bezeichnen, wenn er ‚anderen politischen Mitbewerbern ein Ersticken‘ prognostiziert“, so heute FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky.

„Eine derartige unqualifizierte und menschenverachtende Aussage ist eines Wiener Bürgermeisters unwürdig - aber sie passt haargenau in der Intention, in der Härte und im verbalen Tiefgang zu Häupls politischem Credo“, sagte der FPÖ-Generalsekretär.

„Wenn dann noch ein SPÖ-Funktionär einen ‚ÖVP/FPÖ Julius Streicher Preis‘ für die beiden Tageszeitungen ‚Kronenzeitung‘ und ‚Österreich‘ vorschlägt, dann muss man sich schon fragen, was bei dieser SPÖ unter dem Kurzzeitkanzler Kern derzeit abgeht. In welcher ewiggestrigen Gedankenwelt müssen SPÖ-Funktionäre wohl leben, wenn sie diese beiden renommierten österreichischen Zeitungen mit dem antisemitischen Hetzblatt ‚Der Stürmer' vergleichen“, so Vilimsky.

