AFRIKA! AFRIKA! Umjubelter Auftakt in Berlin, in Kürze gastiert die neue Show in ganz Österreich!

Österreich (OTS) - Am 23. Januar 2018 feierte die Neuinszenierung von AFRIKA! AFRIKA! ihre umjubelte Premiere im Theater am Potsdamer Platz in Berlin vor zahlreichen Gästen. Auf der prominenten Gästeliste fanden sich Stars wie Dieter Hallervorden, Andreas Elsholz und auch die Botschafter von Südafrika, Mauritius und Madagaskar.



Neben vielen Neuentdeckungen, neugestalteten Highlights der vergangenen Shows und der beeindruckenden LED-Wand wird erstmals ein lebensgroßer afrikanischer Elefant mit auf Tournee gehen (erschaffen in den Werkstätten des Star-Puppen- und Figurengestalters Michael Curry). Die Premiere bildet den Auftakt zur großen Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.



Vor kurzem stellte Regisseur Georges Momboye - der seit heuer die Leitung von AFRIKA! AFRIKA! inne hat - und seine Artisten Ausschnitte aus der brandneuen Show in der TV-Show „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ mit Florian Silbereisen vor.

Was erwartet das Publikum bei der neuen Show: z.B. die Premiere sogenannter „Ikarischer Spiele“, bei denen ein Artist von einem Partner spektakulär mit den Füßen durch die Luft gewirbelt wird. Auch der Banquin-Act – neun Männer, die ihre starken Arme als Trampoline nutzen – ist erstmals in der Show zu sehen, genauso wie die Stuhlpyramide und die atemberaubende Nummer mit sieben Artisten auf dem „Koreanischen Schleuderbrett“.

Für die 2018er Show steuert Michael Curry eine besondere Premiere bei: den Auftritt eines lebensechten und lebensgroßen, afrikanischen Elefanten, genannt „DUMBO“, der von mehreren Artisten bewegt wird. Curry zählt zu den weltbesten auf diesem Gebiet. Führenden Unternehmen der Unterhaltungsbranche wie Walt Disney, Cirque du Soleil, das Olympische Komitee aber auch die Metropolitan Opera bedienen sich seiner außergewöhnlichen Kenntnisse.



LIVE-TERMINE

07.02. – 11.02.2018 Salzburg Salzburgarena

01.03. – 04.03.2018 Innsbruck Olympiahalle



05.03. – 07.03.2018 Klagenfurt Wörtherseehalle 4



08.03. – 16.03.2018 Linz Tipsarena



17.03. - 25.03.2018 Graz Stadthalle



12.04. – 01.05.2018 Wien Stadthalle F



09.05. – 13.05.2018 Bregenz Festspielhaus

