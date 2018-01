Schrott und Hofer: Deutschförderklassen richtiger Schritt!

Tiroler Nationalratsabgeordneter Schrott und ÖAAB-AHS Bundesobmann Hofer begrüßen Ankündigung des neuen Bildungsministers

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Zu lange hat Österreichs Bildungspolitik das Problem der fehlenden sprachlichen Integration an unseren Schulen ignoriert. Mit Bildungsminister Dr. Heinz Faßmann beginnt nun eine neue Ära, in der nicht weg-, sondern auf die Probleme im Bildungsbereich hingeschaut wird und gleichzeitig auch praktikable Lösungen umgesetzt werden“, zeigen sich der Tiroler ÖVP-Abgeordnete Dominik Schrott und ÖAAB-AHS-Bundesobmann Matthias Hofer, der selbst im BRG Imst im Tiroler Oberland unterrichtet, heute, Montag, über die gestrige Präsentation der Deutschförderklassen sehr erfreut.

Heinz Faßmann erfülle mit seiner gestrigen Erklärung die in ihn gesetzten Erwartungen. Sein Auftreten zeuge nicht nur von großer fachlicher Expertise, sondern vor allem auch von einer guten Kenntnis der schulischen Realität. Demnach sollen Schüler mit Deutschförderbedarf gemeinsam mit der gesamten Klasse in Fächern wie Turnen, Musik oder Werken unterrichtet werden. Dieses gemeinsame Lernen in etwa einem Drittel der Schulwoche dient der sozialen Integration. In den restlichen zwei Dritteln der Unterrichtszeit soll möglichst rasch durch gezielten Förderunterricht das Sprachniveau so weit gehoben werden, dass ein Mitkommen im Regelunterricht möglich ist.

„Sprache ist der Schlüssel zum Erfolg, daher sind die Deutschförderklassen ein Schritt in die richtige Richtung. Und sie sind ein Signal an alle im Bildungswesen Tätigen, dass es die Bundesregierung mit der versprochenen Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer ernst meint“, stellen abschließend Schrott und Hofer zufrieden fest.

