FH Kärnten lädt zum Tag der offenen Tür

Alle Studiengänge auf einem Blick auf dem Campus Villach

Villach (OTS) - Am Freitag, den 2. Februar, findet von 9 bis 14 Uhr, der FH Day der FH Kärnten auf dem Campus Villach statt. Studieninteressierte haben die einmalige Chance, die Studienbereiche Bauingenieurwesen & Architektur, Gesundheit & Soziales, Engineering & IT sowie Wirtschaft & Management praxisnah kennenzulernen und live zu erleben.

Der Tag der offenen Tür an der FH Kärnten steht wieder bevor: Workshops, Projektpräsentationen und persönliche Gespräche sowie Haus- und Laborführungen geben Studieninteressierten einen Vorgeschmack auf das Studium an der Fachhochschule. Auf dem Campus Villach informieren wir am 2. Februar von 9 bis 14 Uhr über alle Bachelor- und Masterstudiengänge in den Bereichen Bauingenieurwesen & Architektur (Studienort: Campus Spittal), Gesundheit & Soziales (Studienort: Feldkirchen, Klagenfurt), Engineering & IT (Studienort: Klagenfurt, Villach) sowie Wirtschaft & Management (Studienort: Villach). An diesem Tag nehmen sich Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter und Studierende Zeit für Fragen rund um das Studium und geben eine Orientierungshilfe für die Studienwahl. Auch Bewerbungen sind für bereits Entschlossene vor Ort möglich und können digital mitgebracht werden. Aufnahmegespräche für die technischen Studiengänge sind auf dem Campus Villach im Studien-Info-Center möglich.

Neues an der FH Kärnten

Mit dem "Studiengang Informationstechnologien"* ab dem Wintersemester 2018/19 bietet die FH Kärnten ein neues auf die Marktanforderungen angepasstes Ausbildungsprofil im Bereich Engineering & IT an. Im neuen Bachelorstudiengang sind vier Studienzweige mit unterschiedlichem Fokus eingebettet: Geoinformation und Umwelt, Medizintechnik, Netzwerk- und Kommunikationstechnik sowie die komplett neue Ausrichtung auf Multimediatechnik. In Wahlpflichtmodulen zum Thema Digitalisierung innerhalb des Studiums ist ein zusätzlicher Schwerpunkt auf aktuelle Themen wie Internet of Things (IoT), Mobile Systems Development, Data Science oder Geo-Positioning möglich. Als Schnittstelle zwischen Mensch und Computer eröffnen Informationstechnologien nicht nur eine Karrierechance, sondern eine Vielzahl an Jobperspektiven.

Neu im Portfolio des Studienbereichs Gesundheit & Soziales ist das Bachelorstudium "Gesundheits- und Krankenpflege"*. Theoretische, pflegerische, medizinische, wissenschaftliche und rechtliche Grundlagen werden im Rahmen einer praktischen Ausbildung gelernt und innerhalb von drei Jahren gefestigt. Die Hälfte des Studiums wird im „echten“ Berufsfeld“ umgesetzt und bietet die Möglichkeit, den erworbenen Wissenszuwachs und die Pflegehandlungen von Beginn an zu reflektieren und einen kontinuierlichen Theorie - Praxistransfer herzustellen.

Der Masterstudiengang "Bionik/Biomimetics in Energy Systems", angesiedelt im Bereich Bauingenieurwesen & Architektur, startet im Herbst 2018 mit einem neuem Studienplan und vereint Biologie und Technik. Diese noch recht junge Wissenschaft sucht in der Natur nach Lösungen für technische Probleme. Dabei werden Naturprinzipien entschlüsselt und dienen in Folge als Vorbild für die Entwicklung und Umsetzung neuer technischer Lösungen. Als eine interdisziplinäre Wissenschaft, in der Naturwissenschaftler mit Ingenieuren, Architekten und Designern zusammenarbeiten, widmet sich das Bionik-Masterstudium auf dem Campus Villach erstmals international auf akademischer Ebene dem Themenbereich der Energiebionik. Die Lehrveranstaltungen werden ab dem Wintersemester 2018/19 auf Deutsch abgehalten.

Kleine Studiengruppen, Praxisnähe, gute Betreuung und eine modern ausgestattete Laborinfrastruktur prägen das Studium an der FH Kärnten und schaffen ein studienfreundliches Klima. Die allgemeine Bewerbungsfrist läuft bereits und endet für alle Studiengänge am 15. März 2018.

Info & Programm „Tag der offenen Tür“ an der FH Kärnten: www.fh-kaernten.at/fhday

FH CAMPUS DAY - Information zu den Studiengängen auf dem jeweiligen Campus der FH Kärnten: Freitag, 9. März 2018, 12-18 Uhr.

*Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria)

