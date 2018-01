Pressefrühstück Wärmezukunft 2050

Präsentation und Diskussion der aktuellen Studie der Technischen Universität Wien

Pressefrühstück: Wärmezukunft 2050



Einen großen Teil unserer Energie verbrauchen wir

für Wärme. Nach der Zukunft unseres Stromsystems

(„Stromzukunft 2030“) zeigen die Erneuerbaren Energien

nun, was für eine Wärmewende zu tun ist. Die Änderung

der Wärmeversorgung ist nicht nur eine Frage

der Reduktion der Energieabhängigkeit Österreichs

oder der Klimakrise. Sie ist auch eine soziale Frage – die

Arbeitsplätze der Zukunft liegen in nachhaltigen Technologien,

wo Österreich heute schon eine führende

Rolle spielt. Gerade im Wärmebereich gilt es bereits

heute die notwendigen politischen Maßnahmen zu setzen,

um nicht über die nächsten Jahrzehnte die falschen

Technologien zu nützen. Die zunehmende Sektorkopplung

(Kraft-Wärme-Kopplung und Wärme aus Strom)

verstärkt die Vernetzung der unterschiedlichen Energieträger

und macht es notwendig, vorausschauend zu

planen. Durch Kombination der „Stromzukunft 2030“

mit der „Wärmezukunft 2050“ wird ein Szenario gezeichnet,

das uns zeigt, wie wir die Herausforderungen

der Zukunft bewältigen können.



Als Gesprächspartner stehen Ihnen zu Verfügung

Peter Püspök Präsident EEÖ; DI Dr. Lukas Kranzl und Mag Dr. Michael

Hartner, beide EEG TU Wien

Wir bitten um Anmeldung an: erwin.mayer @ erneuerbare-energie.at



Datum: 24.1.2018, 09:00 - 09:50 Uhr



Ort:

Impact Hub Vienna

Lindengasse 56, 1070 Wien



