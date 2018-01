Brau Union AG beteiligt sich am Traditionsunternehmen Ammersin

Die Holdinggesellschaft Brau Union AG wird sich – vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kartellbehörden mehrheitlich (70%) an der Rudolf Ammersin GesmbH beteiligen.

Linz/Brunn am Gebirge (OTS) - Das Familienunternehmen mit seinen rund 100 Mitarbeitern, mit der sechsten Generation in den Startlöchern, ist besonders als Großhändler für Getränkemarken und Bierspezialitäten bekannt.

Die Rudolf Ammersin GesmbH wird weiterhin getrennt von der am österreichische Markt tätigen Brau Union Österreich als Getränkegroßhändler selbstständig am Markt agieren und auch durch die bestehende Ammersin – Geschäftsleitung weitergeführt. Zusätzlich zu der bestehenden Geschäftsführung wird ein weiteres Mitglied der Geschäftsführung gestellt werden.



Durch die Beteiligung an der Rudolf Ammersin GesmbH kommt es zu keiner Veränderung in der Geschäftspolitik der Brau Union Österreich und Rudolf Ammersin GesmbH. Die Brau Union Österreich wird auch weiterhin mit allen Getränkehändlern am Markt partnerschaftlich und eng zusammenarbeiten.

Ammersin: Getränke aus Leidenschaft seit über 120 Jahren!

Seit ihrer Firmengründung 1897 versorgt die Rudolf Ammersin GesmbH Österreichs Gastronomen und den heimischen Handel mit den besten nationalen und internationalen Produkten. Das Traditionsunternehmen hat seinen Sitz in Brunn am Gebirge und wird bereits in fünfter Generation von Sigrid Wiegand eigentümergeführt. Ein starkes Wertebewusstsein mit voller Konzentration auf Qualität, Partnerschaft und Nachhaltigkeit spornt die Botschafter des guten Geschmacks in ihrer steten Suche nach neuen, spannenden Produkten an. Dadurch entsteht Innovation aus Tradition – für alle Kunden. Ammersin feierte 2017 ihr 120jähriges Bestehen. Mit einem breiten Sortiment mit rund 7.500 ausgewählten Artikeln ist Ammersin als Getränkeimporteur im Bereich (Schaum)Weine, Spirituosen, (Craft)Bier sowie Cider und alkoholfreien Getränken stark aufgestellt.

