Bundeskanzler Sebastian Kurz zum Ableben von Brigitte Van der Bellen und Ernst Schmidauer

Wien (OTS) - Bundeskanzler Sebastian Kurz zeigte sich im Namen der österreichischen Bundesregierung betroffen vom Ableben zweier Personen aus dem unmittelbaren familiären Umfeld von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. "In diesen Stunden gedenken wir der verstorbenen ersten Frau des Herrn Bundespräsidenten und dem verstorbenen Vater von Doris Schmidauer", so der Kanzler in seiner ersten Reaktion, der dem Präsidentenpaar und den mittrauernden Angehörigen sein innigstes Beileid ausdrückte.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Peter Launsky-Tieffenthal

Regierungssprecher

E-Mail: peter.launsky @ bka.gv.at

Twitter: @RegSprecher_AT