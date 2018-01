Bewerbungsstart an der FHWien der WKW

Ab 15.01.2018 kann man sich für einen der 18 Studiengänge für Management und Kommunikation bewerben.

Wien (OTS) - Der Startschuss für das Rennen um einen der 1.000 Studienplätze ist gefallen. Die Bewerbungsfrist für die zehn Bachelor- und acht Master-Studiengängen aus den Studienbereichen: Financial Management, Immobilienwirtschaft, Journalismus & Medienmanagement, Kommunikation, Marketing & Sales, Personal & Organisation, Tourismus-Management und Unternehmensführung endet am 14. Mai 2018. Auch für den International MBA in Management & Communications und die akademischen Weiterbildungslehrgänge kann man sich ab sofort bewerben.

Die Bewerbung

Interessierte registrieren sich vorab online auf www.fh-wien.ac.at und füllen den Online-Bewerbungsbogen aus. Der ausgedruckte Bogen samt allen Unterlagen (Infos dazu unter www.fh-wien.ac.at/bewerben) wird an das Studienzentrum, Kennwort: Bewerbung, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien geschickt. Nach Prüfung der Unterlagen werden die BewerberInnen eingeladen, einen Termin für den EDV-Test auszuwählen.

Informationen zu den Studiengängen

Diese Frage lässt sich durch den Besuch der Info-Veranstaltungen für die einzelnen Studiengänge an der FHWien der WKW beantworten. Des Weiteren bietet die Website www.fh-wien.ac.at Informationen über das gesamte Vollzeit- und berufsbegleitende Studienangebot, die Termine der Info-Veranstaltungen, den Campus sowie über die Möglichkeiten eines Auslandsaufenthalts. Infos rund um das Studium erhalten Sie beim Open House Event am 16.03.2018 von 10:00 bis 19:00 Uhr. Hier bekommen alle Interessenten die Möglichkeit Einblicke in den Studienalltag der FHWien der WKW zu gewinnen.

Neue englische Studiengänge:

Der Bachelor-Studiengang Corporate Communication sowie der Master–Studiengang Executive Management werden ab September 2018 erstmalig ausschließlich in englischer Sprache unterrichtet. Nähere Informationen und Anmeldung unter: www.fh-wien.ac.at



FHWien der Wirtschaftskammer Wien (WKW)

Die FHWien der WKW ist seit mittlerweile über 20 Jahren am Markt und Österreichs führende Fachhochschule für Management und Kommunikation. Eng vernetzt mit den heimischen Unternehmen bietet die FHWien der WKW eine ganzheitliche und praxisbezogene akademische Aus- und Weiterbildung für derzeit über 2.700 Bachelor- und Master-Studierende. Zwei Drittel der Lehrenden kommt direkt aus der Wirtschaft. Ein exakt auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnittenes Lehr- und Forschungsangebot bereitet die AbsolventInnen – bislang über 9.200 – optimal auf ihre Karriere vor.

Rückfragen & Kontakt:

Bernhard Witzeling

Head of Corporate Communication

Tel.: +43 (1) 476 77- 5733

presse @ fh-wien.ac.at