Einladung zur Pressekonferenz zum Auftakt der Wintertagung 2018

„Von Milchseen zur Butterknappheit. Was kommt als Nächstes?“

Wien (OTS) - Wir stehen an einem Scheideweg. Von Milchseen bis zur Butterknappheit steht die österreichische Landwirtschaft immer wieder vor neuen Herausforderungen. Die Fragen sind: Was kommt als Nächstes? Können wir mithalten? Kann unsere bäuerlich geprägte Land- und Forstwirtschaft am Weltmarkt bestehen? Sind die kleinen Strukturen unserer Familienbetriebe das Erfolgsmodell von morgen und können wir uns auch weiterhin mit nachhaltig produzierten Lebensmitteln versorgen? Sind hohe Produktionsstandards Chance oder Stolperstein? Wem ist die Qualität unserer Produkte tatsächlich mehr wert?

Bei der Wintertagung des Ökosozialen Forums werden diese Fragen eine Woche lang im Mittelpunkt stehen (Detailinformationen zum Programm der elf Fachtage unter www.ökosozial.at)

Ihre GesprächspartnerInnen sind :

Elisabeth KÖSTINGER, Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus

Stephan PERNKOPF, Präsident des Ökosozialen Forums

Zum Auftakt dürfen wir Sie zum Pressefrühstück am Donnerstag, 18. Jänner 2018 10.00 Uhr in die Meierei im Stadtpark (Am Heumarkt 2A, 1030 Wien) herzlich einladen. Akkreditierung unter blasl@oekosozial.at unbedingt erforderlich.

Pressekonferenz zum Auftakt der Wintertagung 2018

Datum: 18.01.2018, 10:00 - 12:00 Uhr

Ort: Meierei im Stadtpark

Am Heumarkt 2a, 1030 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Bianca Blasl

Ökosoziales Forum Österreich|Europa

A-1010 Wien, Herrengasse 13

T +43/1/253 63 50 -21

F +43/1/253 63 50 -70

ZVR 759206393

M blasl @ oekosozial.at

W www.oekosozial.at