ÖAAB Nehammer: Familienbonus PLUS ist eine echte Entlastung für Familien

Gerechte Lösung für alle Betroffene gefunden – die Handschrift des ÖAAB ist deutlich spürbar.

Wien (OTS) - Die heute im Ministerrat beschlossen neue Regelung des Familienbonus PLUS ist eines der größten Entlastungspakete für die Familien in der Geschichte der zweiten Republik.

Über 700.000 Familien mit 1,2 Mio. Kindern sind betroffen, die mit dem neuen Paket in der Höhe von 1,5 Milliarden Euro von der Steuerlast befreit werden. Ab 2019 erhalten Familien einen Steuerbonus von bis zu 1.500 Euro pro Kind und Jahr.

Auch die wenig verdienenden und dadurch lohnsteuerbefreiten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Alleinerziehende mit Kindern und Familien mit Kindern über 18 Jahren, die Familienbeihilfe beziehen, werden davon profitieren.

"Der Familienbonus PLUS ist eine ehrliche Steuerentlastung für Familien. Eine spürbare Anerkennung für die Leistung der Kindererziehung in der Gesellschaft!", so ÖAAB-Generalsekretär Karl Nehammer abschließend.





Rückfragen & Kontakt:

ÖAAB-Generalsekretariat

Mag. Anna Beran

+43 (1) 40 141 355

presse @ oeaab.com

www.oeaab.com