FHWien der WKW: ALUMNA des Jahres 2017

Sandra Machal, Head of Campaign Management bei ProSiebenSat1.PULS 4, wurde dieses Jahr zur Alumna des Jahres der FHWien der WKW gewählt.

Wien (OTS) - Die 35-jährige Niederösterreicherin überzeugte Jury und Publikum vor allem durch ihre Begeisterung für ihren Arbeitsbereich Marketing und Mediaplanung, der sich in den letzten Jahren vom Beruf zur Berufung entwickelte. Studieren war für Sie sowohl während dem Bachelor- als auch dem Master-Studium – jeweils in der berufsbegleitenden Variante - eine sehr gute Gelegenheit tiefer in die Materie einzutauchen. Das zeigt sich auch in ihrem Engagement als Lehrende an der FHWien der WKW, dem sie sich seit drei Jahren mit Leidenschaft widmet. „Die Auszeichnung der FHWien der WKW als Alumna des Jahres ist Ehre und Verpflichtung zugleich und zeigt auch schön den Kreislauf des Lebens auf: jetzt kann bzw. darf ich erst recht mein Wissen, meine praktischen Erfahrungen und meine Leidenschaft zu meinem Beruf - der Mediaplanung - der nächsten Generation an Studierende weitergeben“, so Sandra Machal.

„Sandra Machal zeichnet sich, egal ob damals als Studierende oder heute als erfolgreiche Marketing- & Medienmanagerin sowie Lehrende, durch ihre außergewöhnliche, energiegeladene und engagierte Persönlichkeit aus und zieht damit ihr Umfeld in ihren Bann. Ich gratuliere ihr recht herzlich zu dieser Auszeichnung und freue mich insbesondere, dass unser Studienbereich Kommunikation, Marketing & Sales im Laufe der letzten zehn Jahre mit Sandra Machal bereits das vierte Mal die Alumna/den Alumnus des Jahres stellen und somit die Qualität dieser Ausbildung bestätigen konnte“, so Dr. Sieglinde Martin, Head of Department Communication, Marketing & Sales an der FHWien der WKW.

Machal ist seit über zehn Jahren im Marketing tätig, wo sie sich im Laufe der Zeit in Richtung Mediaplanung und Campaigning spezialisierte. Ihre Karriere startete sie bei der Generali Holding Vienna AG. Später wechselte sie zur Havas Media Austria GmbH als Media Planner und Account Manager. Seit 2016 leitet die begeisterte Chorsängerin das Team des Campaign Managements bei ProSieben-Sat1.PULS 4.

Bereits zum zehnten Mal vergaben Alumni&Co und die FHWien der WKW den Titel Alumna/Alumnus des Jahres. Jedes Jahr nominierten die Studiengänge der FHWien der WKW herausragende Persönlichkeiten unter ihren AbsolventInnen.

Eine Jury wählte aus den Nominierten jeweils die drei FinalistInnen, die sich bei der Nacht der FHWien der WKW dem Publikum präsentierten. Das Publikum wählte von diesen je drei FinalistInnen den/die Alumna/den Alumnus des Jahres. Die „Nacht der FHWien der WKW 2017“ fand am 20. Oktober 2017 im Novomatic Forum Wien statt.

Die Alumni des Jahres: 2008 bis 2017

2008 – Gunter Farnleitern, Studienbereich Unternehmensführung

2009 – Schien Ninan, Studienbereich Kommunikation, Marketing & Sales

2010 – Ingrid Zbonek, Studienbereich Kommunikation, Marketing & Sales

2011 – Julian Paschinger, Studienbereich Journalismus & Medienmanagement

2012 – Heidi Hauer, Studienbereich Kommunikation, Marketing & Sales

2013 – Alexandra Petermann, Studienbereich Financial Management

2014 – Michael Baldauf, Studienbereich Financial Management

2015 – Theresa Steininger, Studienbereich Unternehmensführung

2016 – Rüdiger Pressler, Studienbereich Unternehmensführung

2017 – Sandra Machal, Studienbereich Kommunikation, Marketing & Sales

Die FHWien der WKW ist seit mittlerweile über 20 Jahren am Markt und Österreichs führende Fachhochschule für Management & Kommunikation. Eng vernetzt mit den heimischen Unternehmen bietet die FHWien der WKW eine ganzheitliche und praxisbezogene akademische Aus- und Weiterbildung für derzeit über 2.700 Bachelor- und Master-Studierende. Zwei Drittel der Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Ein exakt auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnittenes Lehr- und Forschungsangebot bereitet die AbsolventInnen – bislang über 9.200 – optimal auf ihre Karriere vor.

