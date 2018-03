FPÖ-Bildungssprecher Rosenkranz: Klares NEIN zu Heinisch-Hoseks Abschaffungsphantasien!

Wien (OTS) - Sowohl das Aus von Schulnoten als auch die Abschaffung von Hausaufgaben und des Sitzenbleibens samt der Nachprüfungen, worüber SPÖ-Ministerin Heinisch-Hosek in einem Interview phantasiert, wird von der FPÖ mit Vehemenz abgelehnt. FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Walter Rosenkranz: "Die SPÖ will offenbar unser Bildungssystem weiter ruinieren. Leistungsschwache Schüler sollen bis zum Ende der Schulpflicht mitgeschleppt anstatt gefördert werden. Schlecht ausgebildete Jugendliche allerdings werden langfristig keine Chance am Arbeitsmarkt haben und dadurch das Sozialsystem massiv belasten. Zahlreiche Probleme werden von Heinisch-Hosek vorprogrammiert!" Bleibe nur zu hoffen, dass "die Neo-Bildungsministerin rasch zurückgepfiffen werde oder rechtzeitig eine Neuwahl des Nationalrats stattfindet, bevor sie ihre wirren Ideen in die Tat umsetzen kann", so Rosenkranz.

