McDonald's Restaurant eröffnet an der Wiener Kennedybrücke

Familientreffpunkt in einzigartigem Ambiente

Wien (OTS) - Am 19. Dezember öffnete das neue McDonald's Restaurant mit McCafé in der Penzinger Hadikgasse 62 seine Tore. Das Restaurant von Franchisepartner Hans Schabert bietet durch seine Verbindung von zeitgemäßem Design mit historischem Ambiente ein einzigartiges Gastronomieerlebnis.

In optimaler Lage an der U-Bahnstation Hietzing und in unmittelbarer Nähe zum Schloss und Tiergarten Schönbrunn sowie dem Hietzinger Platz bietet das Restaurant an der traditionsreichen Penzinger Adresse nicht nur beste Qualität zum besten Preis, sondern auch ein innovatives Gastronomieerlebnis für die ganze Familie. "Mit der Neueröffnung an der Kennedybrücke schaffen wir einen unkomplizierten Treffpunkt für Genießer aller Altersgruppen. Die historische Bausubstanz der Räumlichkeiten des ehemaligen Café Wunderer wurde in das moderne Designkonzept integriert. In diesem einzigartigen Ambiente bieten wir eine breite Produktpalette für eine genussvolle Pause an. Das integrierte McCafé wird auch Kaffeeliebhaber mit höchster Qualität und vielen Spezialitäten begeistern", berichtet Franchisepartner Hans Schabert. Im Restaurant in der Hadikgasse stehen insgesamt 105 Sitzplätze im Innenbereich, ebenfalls mit barrierefreiem Zugang, bereit.

McDonald's Restaurant in der Favoritenstraße in einzigartigem Design

Kürzlich zog auch das McDonald's Restaurant von Franchisepartner Thomas Eckwolf in Favoriten vom Keplerplatz in die Favoritenstraße um und präsentiert sich nun in der Fußgängerzone mit neuem, erstmals in Österreich umgesetztem Design. In seinem Restaurant mit McCafé laden insgesamt 96 Sitzplätze im Innenbereich, und an sonnigen Tagen 56 Plätze auf der Terrasse mit barrierefreiem Zugang zum Verweilen, Entspannen und Wiederkommen ein.

McCafé - köstliche Kaffeespezialitäten und W-LAN-Hotspot

Seit 2006 wurde in 164 der aktuell 189 Restaurants ein McCafé integriert. Gäste können aus einem breiten Sortiment mit Kaffeespezialitäten, einer exklusiven Tee-Selektion und saisonalen Heiß- und Kaltgetränken wählen und diese vor Ort in der Porzellantasse oder auch im praktischen "To Go"-Becher unterwegs genießen. Internationale Spezialitäten wie McCarons, Brownies und Cheesecakes sowie heimische Klassiker wie Apfel- und Marzipantorte runden das Angebot ab. "Das McCafé kombiniert ein modernes Kaffeeangebot mit der Philosophie und dem Qualitäts- und Service-Anspruch von McDonald's. Dazu gehört nicht zuletzt auch eine Auswahl an Tageszeitungen und Magazinen zum Schmökern. Unsere Gäste, darunter viele Eltern, können sich also entspannt zurücklehnen und Kraft tanken", so Franchisepartner Thomas Eckwolf. Am Counter sowie an den Easy Order Selbstbedienungsterminals ist außerdem in beiden Restaurants Bankomat- und Kreditkartenzahlung möglich. Ergänzt wird das Service-Angebot durch kostenloses W-LAN, das einen schnellen und bequemen Internet-Zugang ermöglicht.

60 neue Arbeitsplätze für Wien

"Durch die Neueröffnung unserer beiden Wiener Restaurants schaffen wir in einem ersten Schritt 60 neue Arbeitsplätze und werden unser Team bei Bedarf erweitern. Als einer der größten österreichischen Arbeitgeber setzen wir gezielt auf den Ausbau unseres wichtigsten Erfolgsfaktors", berichtet Andreas Schmidlechner, Managing Director von McDonald's Österreich. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den neuen McDonald's Restaurants erhalten eine fundierte Ausbildung zu Fachkräften der Systemgastronomie. Für die McCafés werden elf von ihnen zu Kaffeeexperten, sogenannten Baristi, ausgebildet. Damit unterstreicht McDonald's Österreich ein weiteres Mal seine Kompetenz als Ausbildungs- und Lehrstätte für Systemgastronomie.

Gemeinsam für die Umwelt

Die in Wien neu gestalteten Restaurants sind mit einem modernen Energiemanagementsystem ausgestattet. Innovative Kühlanlagen und spezielle Wärmerückgewinnungssysteme, die beispielsweise die Abwärme der Kühlräume zur Warmwasserbereitung nützen, stellen die höchste Energieeffizienz der Restaurants sicher. "Neben Recycling, erneuerbaren Energien und ressourcenschonender Logistik ist diese Maßnahme ein Teil des umfassenden Umweltkonzepts von McDonald's Österreich", erläutert Andreas Schmidlechner. Weitere Informationen zum Umweltkonzept von McDonald's Österreich finden sich im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht - online abrufbar auf www.mcdonalds.at

Über McDonald's Österreich

McDonald's Österreich erwirtschaftete im Jahr 2012 mit 184 Restaurants und 8.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 548 Millionen Euro. Das Unternehmen kauft die für das gesamte Produktsortiment verwendeten Rohstoffe zu einem überwiegenden Teil in Österreich und ist damit der größte Gastronomie-Partner der österreichischen Landwirtschaft. 2012 konnte McDonald's Österreich in seinen Restaurants 157 Millionen Gäste begrüßen. Weitere Informationen auf www.mcdonalds.at

