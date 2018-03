KORREKTUR: Gehaltsplus bis zu 2,5 Prozent für Beschäftigte in der Werbebranche Wien

Im Untertitel der OTS muss es richtig lauten: Lehrlingsentschädigungen werden um 2,75 Prozent erhöht

Wien (OTS/ÖGB) - Im Untertitel der OTS 0051 muss es richtig lauten:

Lehrlingsentschädigungen werden um 2,75 Prozent erhöht

Die korrigierte Aussendung:

Gehaltsplus bis zu 2,5 Prozent für Beschäftigte in der Werbebranche Wien

Lehrlingsentschädigungen werden um 2,75 Prozent erhöht =

Wien (OTS) - Die Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) und die VertreterInnen der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Wien einigten sich auf einen Kollektivvertrag 2014 für die Beschäftigten im Bereich Marktkommunikation und Werbung in Wien: Die kollektivvertraglichen Mindestgrundgehälter werden zwischen 2,5 Prozent für die niedrigen und 2,3 Prozent für die hohen EinkommensbezieherInnen erhöht, die Lehrlingsentschädigungen werden um 2,75 Prozent erhöht.++++

Das niedrigste Mindestgrundgehalt liegt ab dem Geltungsbeginn des neuen Kollektivvertrages mit 1. Jänner 2014 bei rund 1.374,- Euro brutto. Der Weg zu 1.500,- sei hier zwar noch weit, für die tatsächlich aber relevanten Verwendungsgruppen aber längst erreicht.

Zudem einigten sich die Verhandlungspartner auch für das Jahr 2014 auf einen einmaligen Zeitausgleich von acht Stunden, der unter Berücksichtigung der betrieblichen Gegebenheiten zu konsumieren ist. "Das bedeutet einen zusätzlichen freien Arbeitstag für die Beschäftigten. Der Abschluss bringt die Absicherung der Kaufkraftabsicherung für die rund 10.000 Angestellten in der Werbebranche", kommentiert GPA-djp-Verhandler und Betriebsrat Kurto Wendt.

"Die GPA-djp wird im kommenden Jahr alle Anstrengungen unternehmen um in der Werbebranche endlich einen für ganz Österreich gültigen Kollektivvertrag umzusetzen. Die Haltung der Fachgruppen Werbung und Marktkommunikation in den Bundesländern, ausgenommen Wien, ist sozialpolitisch nicht mehr vertretbar und zwischenzeitlich einfach inferior", so Karl Proyer, stv. Bundesgeschäftsführer der GPA-djp zu den gewerkschaftlichen Herausforderungen in dieser Branche.

