Six ist Zwangsbeschaller 2013

Bis zu 90 Dezibel in der Filiale in der Wiener Mariahilferstraße

Wien (OTS/ÖGB) - Ein Six-Store, in dem Modeschmuck und Accessoires angeboten werden, ist "Zwangsbeschaller 2013": Mit diesem wenig schmeichelhaften Titel zeichnen die GPA-djp als Vertretung der Handelsangestellten und die von der Linzer Initiative Hörstadt, GPA-djp, ÖGB Linz-Stadt und der Katholischen Kirche OÖ getragene Kampagne "Beschallungsfrei - Gegen Zwangsbeschallung" die Filiale in der Wiener Mariahilferstraße symbolisch im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien aus. Im Rahmen der über 110 Testbesuche in mehr als 80 Geschäften österreichweit wurde der Spitzenwert in dieser Filiale registriert:++++

"Bei Testkäufen hier wurden Schallpegelwerte bis zu 90 Dezibel gemessen, das entspricht der akustischen Belastung durch schweren Verkehrslärm", erklärt Kampagnensprecher Peter Androsch. "Six hat vermutlich größtenteils junge KundInnen und junge Angestellte, die mit Selbstbeschallung aufgewachsen sind und Lautstärken von über 80 Dezibel als normal empfinden" ergänzt Wolfgang Katzian, Vorsitzender der Gewerkschaft der Privatangestellten GPA-djp, "aber eine Dauerbeschallung mit diesen Lautstärken ist für Handelsangestellte nicht cool, sondern vor allem eine Gesundheitsgefährdung."

"Mit einer derartigen Lautstärke bewegt sich das Unternehmen, das mit 'trendy Accessoires für stylische KundInnen' wirbt, nicht nur am Rand der Gesundheitsgefährdung von Angestellten, natürlich werden auch die KundInnen leichtfertig einer Belastung ausgesetzt. Akustische Belastungen wie diese tragen dazu bei, dass jede/r fünfte ÖsterreicherIn über 14 Jahren irreparabel hörgeschädigt ist", ergänzt Androsch. Die im Jahr 2008 ins Leben gerufene Kampagne "Beschallungsfrei - Gegen Zwangsbeschallung" soll bewusst machen, dass die Zwangsbeschallung von ArbeitnehmerInnen und KundInnen mit Hintergrundmusik mehr als eine Zumutung, nämlich vor allem auch ein gesundheitsschädlicher Stressfaktor erster Güte ist. "Das Arbeitnehmerschutzgesetz schreibt beispielweise minderjährigen Beschäftigten bei Dauerschallpegeln ab 80 Dezibel Gehörschutz am Arbeitsplatz vor, was ganz offenkundig auch teilweise in Verkaufsräumen angebracht wäre", so Katzian.

"Das Verschwinden von Ruhezeiten und Ruheorten in unserer Gesellschaft ist ein Alarmsignal. Mit der Initiative "Stille in Wien" möchte die Kirche in diese Richtung einen Impuls geben", sagt Pater Alois Riedlsperger, Sozialethiker und langjähriger Leiter der Katholischen Sozialakademie Österreichs als Vertreter der Kirchen.

Kein Mensch habe etwas gegen Weihnachtslieder, die selbstverständlich zum Advent gehören, so Katzian und Androsch abschließend: "Aber in einem erträglichen Maß ohne Gesundheitsgefährdung! Die Umsätze der Unternehmen hängen nicht nur in der Vorweihnachtszeit von anderen Faktoren als von der Musik ab. Das Um und Auf sind freundliche und motivierte Angestellte, wie man sie durch Zwangsbeschallung ganz sicher nicht erreicht."

Rückfragen & Kontakt:

GPA-djp Öffentlichkeitsarbeit

Litsa Kalaitzis

Tel.: 05 0301-21553

Mobil: 05 0301-61553

E-Mail: litsa.kalaitzis @ gpa-djp.at

http://www.gpa-djp.at