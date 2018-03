FPÖ-Mölzer: Sportminister Klug will Russlands Präsident Putin brüskieren

Sport darf nicht für zweifelhafte politische Zwecke missbraucht werden - Russland diskriminiert nicht Homosexuelle, sondern schützt Ehe und Familie

Wien (OTS) - Wenn SPÖ-Verteidigungsminister Gerald Klug zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele nach Sotschi fahren wolle, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin in einem Gespräch wegen der russischen Homosexuellengesetze zu "ärgern", dann sei dies unhaltbar, sagte der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament. "Schließlich ist Putin das Staatsoberhaupt eines der bedeutendsten Länder der Welt, Klugs Ankündigung kommt einem unfreundlichen Akt gleich", hielt Mölzer fest.

Die privaten Neigungen mögen jedermann unbenommen bleiben, so der freiheitliche EU-Mandatar, aber der angekündigte Protest Klugs gehe entschieden zu weit. Schließlich werden in Russland Homosexuelle im Gegensatz zu westlichen Mediendarstellungen keineswegs verfolgt oder diskriminiert. Was es gibt, ist ein Gesetz, das aus guten Gründen zum Schutz der Jugend Werbung und Propaganda für Homosexualität verbietet", erklärte Mölzer.

Außerdem sprach sich der freiheitliche Europaabgeordnete dagegen aus, den Sport für zweifelhafte politische Zwecke zu missbrauchen. "Darüber hinaus wird sich Russlands Präsident Putin sicherlich nicht von der internationalen Homo-Lobby beeinflussen lassen. Wie nämlich das Gesetz zum Verbot der Homo-Propaganda zeigt, werden in Russland Werte wie Ehe und Familie noch hochgehalten. Davon kann sich der Westen, der sich ständig als moralisch überlegen geriert, ein großes Stück abschneiden", schloss Mölzer.

