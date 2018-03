Rossmann zu EU-Rat: Merkels "Pakte für Wettbewerbsfähigkeit" vorerst tot

Grüne: Koalition der Vernunft hat sich durchgesetzt - Druck muss aufrechterhalten werden

Wien (OTS) - Beim Gipfel des Europäischen Rates konnte sich die deutsche Kanzlerin Angela Merkel mit ihrem Vorschlag für bilaterale Verträge zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit nicht durchsetzen. Mit den "Pakten für Wettbewerbsfähigkeit" sollten die Staaten der Eurozone verpflichtet werden, so genannte Strukturreformen umzusetzen, die bereits jahrelang und mit desaströsen Ergebnissen in den Staaten Südeuropas erprobt wurden: Eingriffe am Arbeitsmarkt durch Lohnkürzungen und Aushebelung von Tariflohnsystemen, Kürzungen bei Pensionen, Gesundheitsleistungen etc. Als Strukturpeitsche sollten im Rahmen eines "Solidaritätsmechanismus" finanzielle Anreize gewährt werden.

"Gegen diesen Vorschlag, der zu einer weiteren Verschärfung der Krise sowie zu einer Entdemokratisierung geführt hätte, hat sich eine Koalition der Vernunft durchgesetzt. Das ist überaus erfreulich und ein Erfolg des Widerstands, der sich in Österreich und anderen Staaten Europas durch die tatkräftige Unterstützung der Grünen gebildet hat", sagt Bruno Rossmann, Budgetsprecher der Grünen.

Das Thema ist jedoch noch nicht vom Tisch. Es soll im Oktober erneut auf die Agenda des Europäischen Rates. "Der Druck gegen die Vorschläge Merkels muss daher weiter aufrechterhalten werden", fordert Rossmann.

