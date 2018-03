Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 19. Dezember 2013; Leitartikel von Peter Nindler: "Eine schöne Bescherung"

Innsbruck (OTS) - Utl: Die Tiroler Volkspartei würde für ihre Profilierung sowohl den intellektuellen Karlheinz Töchterle als auch den wortgewaltigen Wirtschaftsbündler Franz Hörl benötigen. Weil sich das nicht ausgeht, steckt sie jetzt in einem Dilemma.

Eine schöne Bescherung! So hat sich die Tiroler Volkspartei das ausklingende Jahr sicher nicht vorgestellt. Es rumort, obwohl man weiterhin in der Bundesregierung mit einem Minister vertreten ist. Doch die ÖVP steckt in einem Dilemma, weil nach der Regierungsbildung im Bund mehrere Glutnester glosen und sich erst die Parteiliebe zum neuen Landwirtschaftsminister finden muss. Zu sehr war man bis zum Schluss auf Karlheinz Töchterle als Wissenschaftsminister fixiert. Parteichef und Landeshauptmann Günther Platter kann seinen von der Bundespartei derart abmontierten Vorzeigeminister jetzt nicht auch noch fallen lassen. Schließlich hat er ihn geholt und sich in Töchterles hervorragenden Imagewerten mitgesonnt. Der ehemalige Rektor der Innsbrucker Universität ist außerdem ein wichtiges Bindeglied zu den urbanen bürgerlichen Kreisen, die sich in den vergangenen Jahren zusehends von der Tiroler VP abgewendet haben. Dass der parteifreie Töchterle eigentlich als Minister und nicht als einfacher Nationalrat vorgesehen war, muss der Landeshauptmann notgedrungen schlucken. Auch deshalb, weil nach Töchterles bundespolitischer Einsparung die (medialen) Lobeshymnen für den Stubaier nicht abreißen wollen.

Bei Mandaten und Parlamentssitzen geht es politisch jedoch ums Eingemachte. Und so bleibt der ehemalige Wissenschaftsminister im Hohen Haus und Seilbahnsprecher Franz Hörl im Zillertal. Der Wirtschaftsbündler wurde nicht nur Opfer von Töchterles Popularität und dessen Lust auf Politikverlängerung trotz Verlusts des Ministeramts, sondern auch von den mageren Zugewinnen der Tiroler ÖVP bei der Nationalratswahl. Ein zweites Landeslistenmandat ging sich einfach nicht aus.

Platter würde deshalb den wortgewaltigen und gar nicht schwarz-grün angehauchten Seilbahner lieber auf einem Mandat unter Kontrolle halten, als sich künftig mit dessen außerparlamentarischen Kraftanstrengungen herumzuschlagen. Denn Hörl verkörpert in der ÖVP die Vorrangthese für die Wirtschaft und den innerparteilichen "Rettungsanker" für Frächter, Unternehmer und Touristiker, die mit den Grünen lieber auf Kriegspfad sind, denn in einer Regierung sitzen. Und ein interner Reibebaum tut gut, um die eigenen Konturen immer wieder einmal zu schärfen.

Offensichtlich ist LH Günther Platter in diese Situation hineingestolpert, weil er keinen Plan "B" für den Tag "X" hatte. So hilft ihm jetzt nur eine altbekannte Strategie: der politische Spagat.

