Bundesminister Andrä Rupprechter neuer Präsident der Österreichischen Energieagentur

Die Österreichische Energieagentur hat einen neuen Präsidenten. Mit seiner Angelobung übernahm Bundesminister Andrä Rupprechter gemäß den Vereinsstatuten die Präsidentschaft

Wien (OTS) - Bundesminister Andrä Rupprechter übernimmt ab sofort die Präsidentschaft und den Vorsitz der Generalversammlung der seit 1977 als nationales Kompetenzzentrum für Energie tätigen Österreichischen Energieagentur. Bei der heutigen Generalversammlung wurde er herzlich begrüßt.

"Wie in unseren Statuten festgelegt, beschäftigen wir uns mit Erneuerbaren Energien, Effizienzsteigerung und neuen Technologien. Diese Aufgabenfelder sind untrennbar mit einer ambitionierten Umweltpolitik verbunden, wir freuen uns daher auf die Arbeit unter der neuen Präsidentschaft" so der Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur DI Peter Traupmann. "Viele unserer Schwerpunkte sind nicht nur auf österreichischer Ebene, sondern auch auf europäischer Ebene angesiedelt. Die exzellente Vernetzung des Herrn Bundesministers im europäischen und internationalen Umfeld ist auch für unsere Arbeit eine wertvolle Grundlage" so Traupmann abschließend.

Über die Österreichische Energieagentur - Austrian Energy Agency:

Die Österreichische Energieagentur ist das nationale Kompetenzzentrum für Energie in Österreich. Sie berät auf Basis ihrer vorwiegend wissenschaftlichen Tätigkeit Entscheidungsträger aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Ihre Schwerpunkte liegen in der Forcierung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energieträgern im Spannungsfeld zwischen Wettbewerbsfähigkeit, Klima- und Umweltschutz sowie Versorgungssicherheit. Dazu realisiert die Österreichische Energieagentur nationale und internationale Projekte und Programme, führt gezielte Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch und entwickelt Strategien für die nachhaltige und sichere Energieversorgung. Die Österreichische Energieagentur setzt klima:aktiv - die Klimaschutzinitiative des Lebensministeriums -operativ um und koordiniert die verschiedenen Maßnahmen in den Themenbereichen Bauen & Sanieren, Energiesparen, Erneuerbare Energie und Mobilität. Weitere Informationen für Mitglieder und Interessenten unter www.energyagency.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Heinrich Sigmund, MSc

Österreichische Energieagentur - Austrian Energy Agency

Leiter Kommunikation, Personal und Recht

Tel.: +43 (0) 1-586 15 24-101, pr @ energyagency.at



Magdalena Rauscher-Weber

Pressesprecherin des Bundesministers

Lebensministerium, Pressestelle

Tel.: (+43-1) 71100 DW 6703, 6963