Regierung beschert Transportbranche 8 bis 9% Erhöhung bei Mauttarifen

WKÖ-Moder: Alle Einwände der Wirtschaft wurden komplett ignoriert

Wien (OTS/PWK904) - Die nun veröffentlichte Mauttarifverordnung 2013 sorgt für massive Kritik aus der Branche. Mit 1.1.2014 wird die fahrleistungsabhängige Maut in jeder Tarifklasse um bis zu 9% steigen. "Eine solche Erhöhung ist inflationstreibend und wird schlussendlich ganz Österreich treffen. Diesen enormen Kostenschub kann die Transportbranche nicht allein tragen, wir sind daher gezwungen, die höheren Kosten an die Konsumenten weiterzugeben. Der Endverbraucher wird also einen Anteil am Road Pricing tragen müssen ", stellt Albert Moder, stellvertretender Fachverbandsobmann des Güterbeförderungsgewerbes in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), unmissverständlich klar.

Die seit Sommer mit den Ministerien und der ASFINAG geführten Verhandlungen bezeichnet Moder als "Farce": "Es drängt sich der Verdacht auf, dass der Plan zur Tariferhöhung trotz der zunächst signalisierten Gesprächsbereitschaft schon von Anfang festgestanden haben muss." Denn die im Rahmen des Stellungnahmeprozesses eingebrachten massiven Einwände der Wirtschaft habe die Regierung negiert und mit der Tariferhöhung bewusst einen standortschädlichen Schritt gesetzt.

Dies sei ein weiterer Schritt in Richtung Vertreibungspolitik der Transportbranche ins Ausland. "Mittlerweile ist bereits jeder zweite schwere LKW im Ausland angemeldet. Dass das Ausflaggen eines LKW der Republik Österreich bis zu 50.000 Euro pro Fahrzeug und Jahr kostet, scheint aber in den Berechnungen der Regierung keinen Eingang gefunden zu haben", so der Branchensprecher.

Die neuen Mauttarife zeigten deutlich, dass der LKW zur Querfinanzierung anderer Verkehrsträger herhalten müsse: "Der Staat verwendet die Dividendenausschüttung der ASFINAG, die auf Kosten von uns Transporteuren möglich ist, zum Stopfen der Budgetlöcher", kritisiert Moder. (PM)

