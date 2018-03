NEOS: Umverteilungsapparat schreibt Armutsgefährdung fest

Sozialsprecher Gerald Loacker will Bürger_innengeld

Wien (OTS) - NEOS Sozialsprecher Gerald Loacker kritisiert anlässlich der Veröffentlichung der neuen EU-SILC Armutszahlen die Armutsgefährdung in Österreich als hausgemachtes Problem. Sozialstaatssystem und Sozialleistungen seien gut ausgebaut, aber wenig treffsicher und verfestigen Armutsgefährdung. Loacker will die Einführung eins Bürger_innengeldes.

"Österreich hat eine stolze sozialstaatliche Tradition. Sozialleistungen helfen, wenn's brennt, sie unterstützen, wo Arbeitslosigkeit und Krankheit vorhanden ist. Aber wir bewegen uns auf einer Schieflage. Wie kann es sein, dass sich die Armutsgefährdung in Österreich offensichtlich weiter verfestigt? Was läuft da falsch? Wir haben einen riesigen Sozialversicherungsapparat finanziert u.a. durch eine der höchsten Abgabenquoten in Europa. Entweder verbraucht das Sozialsystem zu viel Geld im Verwaltungsapparat oder die Leistungen daraus sind nicht treffsicher genug", kritisiert Loacker.

Loacker fordert ein Umdenken in der neuen Regierung. Die Sozialversicherungsträger sollen im Sinn der Transparenz und Verwaltungsvereinfachung zusammengelegt werden. Darüber hinaus solle durch die Einführung eines Bürger_innengeldes eine treffsichere und effektive soziale Grundsicherung geschaffen werden.

"Österreich ist nicht arm - wir sind eines der reichsten Länder Europas. Uns NEOS ist wichtig, dass alle jene eine Unterstützung bekommen, die sie auch brauchen. Dafür müssen wir Sicherheit und Effektivität im Sozialsystem schaffen, aber auch Anreize sicherstellen, in Erwerbsarbeit zu kommen bzw. zu bleiben. Arbeitslosigkeit und Armutsgefährdung hängen eng beieinander. Ein Verstecken von arbeitssuchenden Menschen in Ausbildungskursen, die ihnen nicht weiterhelfen, ist reine Kosmetik für die Statistik. Ebenso ist das Fehlen von Ganztagsbetreuungseinrichtungen problematisch - wie kann eine alleinerziehende Mutter einer Beschäftigung nachgehen, wenn sie niemanden hat, der auf ihr Kind aufpasst? Das sind hausgemachte Probleme im Sozialsystem, die Armutsgefährdung festschreiben anstatt vermindern", schließt Loacker.

