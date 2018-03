Windbüchler: Österreichs Entwicklungspolitik braucht klare Zielvorgaben

Grüne fordern Verdoppelung der Gelder für bilaterale Entwicklungszusammenarbeit

Wien (OTS) - "Österreichs Geschichte zeigt ganz klar auf, dass Außen-und Entwicklungspolitik gestaltbar ist. Auch ein kleines Land wie Österreich kann durchaus eine große Rolle spielen: In der diplomatischen Tradition, gestützt von der Neutralität und dem österreichischen Bewusstsein, Entwicklungspolitik tatsächlich als Teil der Außenpolitik zu verstehen", sagt die grüne außen- und entwicklungspolitische Sprecherin Tanja Windbüchler.

"Voraussetzungen für eine aktive und selbstbewusste Entwicklungspolitik sind gegeben. Die Organisationen machen ihre Arbeit in den Partnerländern und in den unzähligen wichtigen Projekten hervorragend, es fehlen einfach nur die finanziellen Mittel. Der Kampf gegen Armut und Hunger, für mehr Nachhaltigkeit, für die Wahrung der Kinderrechte, für Chancengerechtigkeit durch Bildung, für eine inklusive Entwicklungszusammenarbeit, das ist Österreichs internationale Verantwortung. Seit 2010 sind die Mittel der direkten bilateralen Entwicklungszusammenarbeit von 100 auf rund 50 Millionen Euro gekürzt worden. In einer Zeit, in der Sebastian Kurz schon Staatssekretär und somit Teil der Bundesregierung war. In Anbetracht der international getätigten Zusagen der Bundesregierung, die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit auf 0,7 Prozent des BIP zu erhöhen, und vor dem Hintergrund eines Entschließungsantrages vom 16.11.2012 in dem sich vier Fraktionen des Nationalrates für die Aufstockung der Mittel für die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit aussprachen, ist es höchst an der Zeit, den Worten endlich Taten folgen zu lassen: Entwicklungspolitik braucht rasch einen Budgetpfad zur Aufstockung der Mittel, die sofortige Verdoppelung der direkten bilateralen Entwicklungsgelder und einen Plan für kohärente Politik. Diesen Plan und einen Budgetpfad in Richtung 0,7 Prozent erwarte ich mir von Außenminister Kurz spätestens im Jänner im außenpolitischen Ausschuss im Parlament", meint Windbüchler.

