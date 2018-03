FPÖ-Mölzer: Bekämpfung illegaler Migration ist höherer Stellenwert einzuräumen

EU hat europäische Völker vor Massenzuwanderung zu schützen - Für kooperationsunwillige Drittstaaten muss es Sanktionen geben

Wien (OTS) - Der Bekämpfung illegaler Migrationsströme müsse ein höherer Stellenwert eingeräumt werden, forderte der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer, vor dem morgen beginnenden Gipfels der EU-Staats- und Regierungschefs, wo dieses Thema auf der Tagesordnung steht. "Schließlich geht es hier um die Zukunft der europäischen Völker und den Schutz der historisch gewachsenen nationalen Identitäten", hielt Mölzer fest.

Deshalb müsse, so der freiheitliche Europaabgeordnete, die EU-Grenzschutzagentur Frontex weiter gestärkt werden. "Wirtschafts-und Armutsflüchtlinge müssen daran gehindert werden, in die EU zu gelangen. Außerdem ist verstärktes Augenmerk auf die Bekämpfung des internationalen Schlepperwesens zu richten. Und schließlich sind die Abreise- und Transitländer der illegalen Zuwanderer stärker in die Pflicht zu nehmen", erklärte Mölzer.

Dabei wies der freiheitliche EU-Mandatar darauf hin, dass es mit einem "verstärkten Dialog mit Drittländern", wie in verschiedenen Dokumenten des Europäischen Rates zu lesen ist, nicht getan sei. "Viel mehr muss es für Länder, die nicht oder nur unzureichend mit der EU bei der Bekämpfung der illegalen Zuwanderung zusammenarbeiten, auch entsprechende Sanktionen geben. So sind bei einer Kooperationsunwilligkeit Entwicklungshilfegelder zu kürzen oder gar zu streichen", schloss Mölzer.

