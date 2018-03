"Tagesmütter verdienen Aufwertung!"

St. Pölten (OTS) - Dass im Regierungsprogramm die Aufwertung der Tageselternbetreuung festgeschrieben steht, wertet das NÖ Hilfswerk als "viel versprechendes Signal". Ist sie doch für Kleinkinder -erwiesenermaßen - die ideale Betreuungsform.

"Aus über 30 Jahren Erfahrung in individueller Kinderbetreuung können wir sagen: Unser Vorzeigemodell funktioniert. Die Betreuung durch Tagesmütter und Tagesväter ist ganz klar jene Betreuungsform, die den Bedürfnissen von Kleinkindern am besten entspricht", betont NÖ Hilfswerk-Präsidentin LAbg. Michaela Hinterholzer. "Wir freuen uns, dass diese pädagogische Qualität auch von der Politik gesehen und anerkannt wird - und hoffen, dass diesem Signal auch konkrete Taten folgen. Das haben sich unsere Tagesmütter aufgrund ihrer hochwertigen Arbeit auch verdient!"

Eine breit angelegte Studie der Universität Wien bestätigt die Erfahrungen des NÖ Hilfswerks. Entwicklungspsychologin DDr. Lieselotte Ahnert verglich, in enger Zusammenarbeit mit dem Hilfswerk, die Betreuungs- und Bindungsqualität bei Tageseltern bzw. in Kinderbetreuungseinrichtungen. Fazit: Die kleine Gruppengröße und die familienähnliche Betreuung bei Tageseltern bietet eine ganz besondere Bindungsqualität und fördert die kognitive Entwicklung des Kindes. Kinder zwischen 12 und 36 Monaten zeigen hier weniger Stresssymptome als Kinder gleichen Alters in Kinderbetreuungseinrichtungen.

Neben dieser hohen pädagogischen Qualität ist die zeitliche Flexibilität ein wesentliches Argument für Eltern: Die Betreuungszeiten werden individuell vereinbart - eine große Hilfe zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mit 660 Tagesmüttern und -vätern und über 3.000 betreuten Kindern ist das NÖ Hilfswerk- bundesweit -der größte Anbieter in diesem Bereich. Seit Anfang letzten Jahres vergibt das Hilfswerk an seine Tagesmütter ein internes Qualitätszertifikat, bei dem u.a. pädagogisches Handeln, Umfeld, Gesundheitsförderung, Elternarbeit und Weiterbildung bewertet und ausgezeichnet werden.

Anlaufstellen in Sachen Kinderbetreuung sind die 12 Familien- und Beratungszentren in Amstetten, Baden, Gänserndorf, Korneuburg, Krems, Melk, Mödling, Schwechat (Außenstelle Bruck), St. Pölten (Außenstelle Lilienfeld), Tulln, Wiener Neustadt und Zwettl.

