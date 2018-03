Lunacek: "Serbien hat sich Datum für Start der EU-Beitrittsgespräche verdient"

Grüne: Dialog-Erfolg mit Kosovo war Schlüsselmoment für die Stabilität am Westbalkan

Wien (OTS) - "Die heutige Festlegung der EU-AußenministerInnen für den 21. Jänner 2014 als Beginn der EU-Beitrittsgespräche mit Serbien ist ein richtiger Schritt. Die "sticks and carrots"-Politik von Außenbeauftragter Catherine Ashton hat in diesem Jahr beträchtliche Fortschritte im Dialogprozess zwischen Serbien und Kosovo erzielt. Nachdem Prishtina mit dem Start der Verhandlungen für ein Stabilitäts- und Assoziationsabkommen (SAA) belohnt wurde, kommt diese Karotte für Belgrad genau zur richtigen Zeit - und sie ist auch verdient: Die Einigung zwischen Belgrad und Prishtina im April dieses Jahres war ein Schlüsselmoment für die EU-Integration am Westbalkan und hat bereits bei den Kommunalwahlen im Nordkosovo seine Feuerprobe als Stabilitätsanker bestanden. Diese Fortschritte nicht anzuerkennen, hätte in gefährlicher Weise in die Hände der anti-europäischen Kräfte in Serbien gespielt", kommentiert Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin der Grünen Fraktion und Kosovo-Berichterstatterin des Europaparlaments, den Beschluss der EU-AußenministerInnen bei ihrem heutigen Treffen in Brüssel.

Lunacek: "Serbiens Kandidatenstatus und der baldige Beginn der Beitrittsgespräche bedeutet nicht nur Anerkennung des bisher Erreichten, sondern auch die Verpflichtung auf Fortsetzung des innenpolitischen Reformkurses und zu einem konstruktiven Miteinander mit den Nachbarstaaten. Dazu gehört, dass der Dialogprozess zwischen Belgrad und Prishtina im nächsten Jahr mit gleichem Elan fortgesetzt wird und vor allem die Beschlüsse auch zufriedenstellend umgesetzt werden. Von Seiten des Europaparlamentes werden wir diese Umsetzung genauso wie den Beitrittsprozess sehr genau verfolgen."

