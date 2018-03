Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 18. Dezember 2013; Leitartikel von Michael Sprenger: "Ein langer Wahlkampf"

Innsbruck (OTS) - Utl: Kanzler Faymann muss sich auf einen gefährlichen Drahtseilakt einstellen. Einerseits muss er verhindern, dass die Regierungsarbeit in Langeweile erstickt, andererseits ist die FPÖ drauf und dran, die SPÖ vom ersten Platz zu stoßen.

Die Gelöbnisformel, die Andrä Rupp rechter für sich bei seiner Angelobung als neuer Landwirtschaftsminister gewählt hat, wird nachwirken. Wirft sie doch (abseits des verqueren Tirol-Bildes außerhalb und innerhalb des Landes) einmal mehr die Frage auf, wie es denn hierzulande um die Trennung von Kirche und Staat bestellt ist. Die SPÖ schluckte bloß kommentarlos.

Nicht jetzt auch noch einen Kulturkampf. Die neue Regierung hat andere Probleme. Das weiß auch SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder, wenn er mit Blick auf die Kommentare zur Neuauflage der rot-schwarzen Koalition erklärt, dass eine Zusammenarbeit der beiden ehemaligen Volksparteien SPÖ und ÖVP vieles ist, aber nicht sexy. Schieder versuchte nüchtern-sachlich den abgeschlossenen Regierungspakt zu verteidigen, betonte vor dem Plenum des Parlaments die Stabilität, die diese Regierung verkörpern will. Anders formuliert: SPÖ und ÖVP trennt zu viel, um sich auf ein gemeinsames Gestalten der Zukunft einigen zu können, also legten sie mit dem Regierungspakt ein Verwaltungsprogramm vor. Das ist eben nur mäßig spannend.

Das weiß auch der Bundeskanzler. Mit der gestrigen Regierungserklärung befindet sich Werner Faymann auf einem gefährlichen Drahtseilakt. Muss er doch versuchen, gemeinsam mit dem Koalitionspartner das Regierungsprogramm abzuarbeiten. Das wird mühsam genug, will er zugleich vermeiden, die Regierungstätigkeit in harmonischer Langeweile zu ersticken. Denn auch das weiß Faymann mit einem Blick zurück auf seine ersten Kanzlerjahre: Eine Überdosis Harmonie kippt allzu leicht in einen innerkoalitionären Kleinkrieg. Wäre das nicht schon genug an Herausforderung, versucht die Opposition, insbesondere die FPÖ, ein Scheitern dieses Balanceaktes zu erwirken. Heinz-Christian Strache kann erstmals berechtigte Hoffnungen haben, die FPÖ zur stimmenstärksten Partei zu machen. Er hat gestern bereits den Wahlkampf eröffnet. Die Europawahlen im Mai sollen dabei im Sinne der FPÖ einen ersten dramaturgischen Höhepunkt abbilden.

Faymann weiß, dass ihm in diesem bevorstehenden politischen (Abwehr-)Kampf religiöse Gelöbnisformeln nicht helfen werden. Eine spannende Reformpartnerschaft hingegen wäre hierfür ein probates Mittel gewesen. Doch solch einen gemeinsamen Weg wollten SPÖ und ÖVP nicht gehen. Sexy ist anderswo.

