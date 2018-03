GSK ändert Vertriebs- und Marketingpraktiken für mehr Patientenfokus

Neues Entlohnungssystem im Außendienst, keine Umsatzziele mehr

Beendigung von Direktzahlungen an Ärzte für Sprecherhonorare ab 2016

Keine Einladung von Ärzten für Teilnahme an medizinischen Konferenzen ab 2016

GlaxoSmithKline hat heute Pläne für eine neue Form der Zusammenarbeit mit Ärzten bei der Vermarktung seiner Produkte vorgestellt, um die Unternehmensaktivitäten noch stärker an die Interessen der PatientInnen anzupassen und den Erwartungen der Gesellschaft besser zu entsprechen.

Es wird ein neues Entlohnungssystem für alle GSK-MitarbeiterInnen eingeführt, die direkt mit verschreibenden Ärzten zusammenarbeiten. Es soll keine individuellen Umsatzziele mehr geben. Im nächsten Jahr startet auch der Prozess zur Beendigung von Direktzahlungen an Ärzte für Sprecherhonorare und für die Teilnahme an medizinischen Konferenzen. Zur gleichen Zeit plant das Unternehmen einen verstärkten Fokus auf die Entwicklung von zusätzlichen Kanälen und Wegen, um medizinisches Fachpersonal weiterhin mit relevanten Informationen über seine Produkte zu versorgen und um die medizinische Ausbildung über unabhängige Grants zu unterstützen. Sir Andrew Witty, CEO von GSK: "Wir glauben, dass es wesentlich ist, dass wir unser Geschäftsmodell weiterhin in jedem Bereich kritisch hinterfragen, um sicherzustellen, dass wir den Anforderungen der Patienten entsprechend handeln und die allgemeinen Erwartungen der Gesellschaft erfüllen. In den letzten fünf Jahren konnten wir so unseren Zugang zu Medizin in Entwicklungsländern wesentlich verbessern und die Transparenz bei unseren klinischen Studiendaten erhöhen. Darauf aufbauend werden wir weitere Maßnahmen zur Modernisierung unserer Zusammenarbeit mit Ärzten setzen. Das soll uns mehr Klarheit und Zuversicht bringen, dass - wann immer wir mit Ärzten, Krankenpflegepersonal oder sonstigen Verschreibern reden -die Interessen der Patienten immer an erster Stelle stehen. Es ist uns bewusst, dass wir eine wichtige Rolle spielen bei der Information an Ärzte über unsere Medikamente und Impfstoffe, aber das muss klar, transparent und ohne jeglichen Anschein von Interessenskonflikten erfolgen."

Neues Entlohnungssystem im Außendienst

Es wird keine individuellen Umsatzziele mehr geben. Stattdessen werden alle GSK MitarbeiterInnen im Vertrieb, die direkt mit verschreibenden Ärzten zusammenarbeiten, nach ihrem Fachwissen, der Qualität ihres Services für eine bessere Patientenversorgung und der allgemeinen Performance von GSK beurteilt und entlohnt werden. Das neue Gehaltssystem gilt spätestens ab Anfang 2015 in allen Ländern, in denen GSK tätig ist.

GSK hat 2011 in Amerika ein ähnliches Programm eingeführt, "Patient First", bei dem qualitative Faktoren und der allgemeine Unternehmenserfolg mehr zählen als die Anzahl der ausgestellten Rezepte für die Verschreibung von Medikamenten. Die Erfahrungen der letzten beiden Jahre haben gezeigt, dass durch diesen patientenfokussierten Ansatz sowohl die Kundenbeziehungen als auch die Zufriedenheit mit GSK in US Pharma signifikant verbessert werden konnten.

Zahlungen an medizinisches Fachpersonal

GSK hat auch den Beginn eines zweijährigen Prozesses angekündigt, in dem es bei der Zusammenarbeit mit Ärzten eine Reihe von Änderungen geben wird.

GSK spielt eine wesentliche Rolle bei der Weiterbildung von Ärzten und bei der Bereitstellung von fachlicher Information über seine Medikamente und Impfstoffe, damit sie die beste Entscheidung zur Behandlung ihrer Patienten treffen können, wie die Übermittlung von klinischen Daten und Details zu Produktänderungen oder Sicherheitsbestimmungen. Dem entsprechend wird das Unternehmen sich zusätzlich fokussieren und investieren in:

Den Ausbau der eigenen medizinischen und wissenschaftlichen Fähigkeiten für eine bestmögliche Zusammenarbeit mit Ärzten.

Verbesserungen im Bereich Multi-Channel, darunter auch digitale Technologien, um den einfachen Zugang für Ärzte zu Informationen über Produkte und Therapiegebiete sicherzustellen.

Die Bereitstellung von unabhängigen Ausbildungsförderungen, um eine faire, ausgeglichene und objektive medizinische Weiterbildung für Ärzte zu unterstützen.

GSK wird ab 2016 keine Honorare mehr zahlen für Ärzte, die im Namen des Unternehmens, über seine Produkte oder Therapiegebiete Vorträge halten vor einem Fachpublikum, das Rezepte verschreibt oder Verschreibungen beeinflusst.

GSK beendet ab diesem Zeitraum auch die direkte finanzielle Unterstützung von einzelnen Ärzten zur Teilnahme an medizinischen Konferenzen und wird stattdessen über Förderungen einen Beitrag zur unabhängigen Weiterbildung von Ärzten leisten.

Die praktischen Details dieser Änderungen werden mit Ärzten, medizinischen Organisationen und Patientengruppen erarbeitet werden, um eine effektive Implementierung entsprechend der lokalen Gesetzgebung sicherzustellen. Dieser Prozess beginnt Anfang 2014 mit dem Ziel, alle Änderungen weltweit bis 2016 umzusetzen.

Angemessene Ärztehonorare für gesponserte klinische Studien, Beratungstätigkeiten und Marktforschung wird es weiterhin geben. Diese Aktivitäten bieten Einblicke in spezifische Krankheitsbilder zur Identifikation von Symptomen und Diagnosen, zur Anwendung von klinischen Studiendaten oder zur medizinischen Dosierung und Verwaltung sowie zur Frage, wie die Vorteile und Risiken von Medikamenten und Impfstoffen effektiv und angemessen kommuniziert werden sollen, entsprechend den Bedürfnissen der Patienten. Ebenfalls beibehalten werden die Investitionen von GSK in gemeinnützige Programme zur Erhaltung der Infrastruktur im Gesundheitsbereich, speziell in Ländern der Vierten Welt.

GSK hat sich zur Veröffentlichung von Zahlungen an Ärzte verpflichtet und tut dies bereits in mehreren Ländern inklusive Amerika, Australien, UK, Japan und Frankreich entsprechend den lokalen Bestimmungen auf Ebene der Gesetzgebung oder den Standards der jeweiligen Industrievertretungen. GSK wird die Veröffentlichung von Zahlungen für klinische Forschung, Beratungsaktivitäten und Marktforschung in diesen Ländern fortsetzen, ebenso die Transparenzinitiativen in anderen Ländern, wo Industrievereinigungen oder Regierungen spezifische Richtlinien für die Veröffentlichung etablieren.

Das neue Vergütungssystem betrifft alle GSK MitarbeiterInnen im Vertrieb, die direkt mit Ärzten zusammenarbeiten. Die Implementierung des neuen Systems startet in einigen Ländern bereits ab Jänner 2014. Ziel ist eine Umsetzung in allen Ländern, in denen GSK tätig ist, bis 2015, abhängig von lokalen Konsultationserfordernissen und in Übereinstimmung mit lokalen arbeitsrechtlichen Vorschriften.

Diese Änderungen bauen auf bereits durchgeführten Schritten auf, um den Zugang zu Medizin zu verbessern und transparenter und offener zu agieren. GSK war zum dritten Mal in Folge seit der Einführung auch in 2012 Nummer 1 im Access to Medicines Index, einer unabhängigen und robusten Bewertung über die Performance von Pharmaunternehmen hinsichtlich der Verbesserung des Zugangs zu Medizin in den ärmsten Ländern der Welt.

In 2013 hat GSK ein neues Online System vorgestellt, um Forschern den Zugang zu anonymisierten Daten auf Patientenebene aus klinischen Studien von GSK zu ermöglichen. Das Unternehmen ist auch der AllTrials Kampagne für Transparenz bei klinischen Studien beigetreten.

