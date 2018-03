Karlsböck: Wissenschaftsministerium statt zwei Finanzstaatssekretären

Wien (OTS) - Für ein eigenständiges Wissenschaftsressort hat sich heute erneut der freiheitliche Wissenschaftssprecher NAbg. Dr. Andreas Karlsböck ausgesprochen. "Dieses wichtige Ressort als Appendix eines anderen Ministeriums zu führen ist das denkbar falscheste Signal", so Karlsböck, der betonte, dass die Wissenschaft nicht ökonomisiert werden dürfe.

Statt einem mit seinem Amt offenbar überforderten Finanzminister zwei Gehilfen in Form von zwei Staatssekretären zur Seite zu stellen, wäre es besser gewesen ein eigenständiges Wissenschaftsministerium zu erhalten, sagte Karlsböck. Mit diesen zwei völlig unnötigen Finanz-Staatssekretariaten würden sinnlos Ressourcen gebunden, die an deutlich wichtigerer Stelle fehlen würden, so Karlsböck.

