Kadenbach erwartet sich Neubeginn in Österreichs Agrar- und Umweltpolitik

SPÖ-Europaabgeordnete begrüßt Minister Rupprechter als "jemand, der die Balance zwischen österreichischen Interessen und europäischem Weitblick hält"

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach, Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung sowie im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit des Europäischen Parlaments, begrüßt den neuen Umwelt- und Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter. "Ich erwarte mir mit ihm einen guten Neubeginn für Österreichs Agrar- und Umweltpolitik. Er hält als ausgewiesener Europaexperte auch die Balance zwischen österreichischen Interessen und europäischem Weitblick, insbesondere, was die so wichtige nachhaltige und ökologische Ausrichtung der Landwirtschaft betrifft", sagt Kadenbach am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) bj/mp

Rückfragehinweis: Mag. Markus Wolschlager, SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament, Tel.: +32 (484) 127 331, E-Mail:

markus.wolschlager@europarl.europa.eu

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493