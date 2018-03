Spindelegger: Sichere Finanzen schaffen Handlungsspielräume für die Zukunft

2016 erstmals strukturelles Nulldefizit!

Wien (OTS/ÖVP-PK) - "Sichere Finanzen sind elementar, um Handlungsspielräume für die Zukunft zu schaffen", sagte ÖVP-Vizekanzler und Finanzminister Dr. Michael Spindelegger heute, Dienstag, im Rahmen der Regierungserklärung im Nationalrat. Diese Zielsetzung würde sich im Budget für 2014 und auch im Budgetrahmen für den Zeitraum bis 2018 wiederfinden. "Im Jahr 2016 werden wir erstmals ein strukturelles Nulldefizit, also ein ausgeglichenes Budget ohne Einmalerlöse oder Einmalmaßnahmen erreichen. Damit werden Österreichs Finanzen nachhaltig fit für die Zukunft sein", so Spindelegger.

Ein wichtiger Eckpfeiler der kommenden fünf Jahre sei auch, das Pensionssystem nachhaltig fit für die Zukunft zu machen und damit auch für die jetzt Jungen abzusichern. "Mit dem halbjährlichen Pensionsmonitoring wird es gelingen, dass in den kommenden fünf Jahren das Pensionsantrittsalter ERSTMALS stärker steigt als das Lebensalter", sagte Spindelegger und betonte, dass 2018 das durchschnittliche Pensionsantrittsalter über 60 Jahren liegen werde. Dazu brauche es aber flankierende Maßnahmen, um ältere Arbeitnehmer auch länger im Arbeitsleben zu halten. "Ein gezieltes Bonus-Malus-System stellt sicher, dass ältere Arbeitnehmer nicht nur arbeiten sollen, sondern auch können", so Spindelegger.

Verwaltungsreform ist immer das Bohren harter Bretter. Besonders bemerkenswert sei es deshalb, dass man gemeinsam mit Ländern und Gemeinden vereinbart habe, dass bis 2015 alle Förderungen in die Transparenzdatenbank eingespeist würden, um Doppelgleisigkeiten aufzuzeigen und zu hinterfragen. Darüber hinaus würden Verwaltungsausgaben gedeckelt, was alleine 350 Millionen Euro an Einsparungen bedeute.

Neben Einsparungen und Reformen stelle die Bundesregierung mit gezielter Wachstumsförderung sicher, dass die Konjunktur weiterhin belebt werde. "Unser Ziel ist eine Gründerwelle und eine stärkere Fokussierung auf die Exportwirtschaft", schloss Spindelegger. (Schluss)

