Bundeskanzler Faymann: Gemeinsam Verantwortung für Österreich übernehmen

Regierungserklärung vor dem Nationalrat

Wien (OTS) - "Österreich ist ein erfolgreiches Land, weil wir es geschafft haben, Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftlichen Erfolg mit sozialem Ausgleich zu vereinbaren. Das sind beste Voraussetzungen für eine demokratische und friedliche Gesellschaft, wir sind dafür ein Vorbild in Europa", sagte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Dienstag, bei der Regierungserklärung vor dem Nationalrat. "Die Stärke des Landes liegt nicht im gegeneinander Aufhetzen, sondern im konstruktiven Miteinander."

"Der Staat hat eine wichtige Schutzfunktion für seine Bürgerinnen und Bürger wahrzunehmen, er muss die Chancen der Jüngeren wahren, für Ältere sorgen und gleichzeitig stabile Finanzen sicherstellen", sagte Faymann. "Es ist eine harte Aufgabe für die Regierung, die Effizienz der Verwaltung so zu steigern, dass wir auch in den nächsten Jahren die Leistungen weiter erbringen und in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern unsere Schutzfunktion noch ausbauen können."

"Wir können mit Recht stolz darauf sein, dass wir trotz Wirtschaftskrise unsere Position im europäischen Vergleich in vielen Bereichen gehalten und ausgebaut haben. Österreich hat die niedrigste Arbeitslosenquote und die zweitniedrigste Jugendarbeitslosenquote in der EU zu verzeichnen und einen neuen Rekord beim Beschäftigtenstand. Seit Mitte der 90er Jahre hat sich der Wert der heimischen Exporte verdreifacht, bei den Exporten pro Kopf liegt Österreich auf Rang sieben im weltweiten Vergleich. Die Forschungsquote stieg auf 2,8 Prozent des BIP. Die Zinsen auf österreichische Staatsanleihen sind auf ihrem historisch niedrigsten Stand, das zeigt, wie unser Land auf den internationalen Finanzmärkten beurteilt wird", fasste der Kanzler die guten Daten Österreichs zusammen. Die Regierung möchte mit ihrem Arbeitsprogramm diesen Kurs halten und für noch mehr Fairness in der Gesellschaft sorgen.

"Wir brauchen die Stabilität des Haushalts, damit unser Steuergeld nicht für Zinsendienste aufgebraucht wird. Wir werden daher Steuerlücken schließen, die Steuerbegünstigung von hohen Managergehältern über 500.000 Euro im Jahr abschaffen, den Solidaritätszuschlag für Bestverdiener verlängern, den Kampf gegen Steuerbetrug verstärken und einen Sicherungsbeitrag bei Privilegienpensionen einheben", so der Bundeskanzler. Die Bankenabgabe werde auf die Bemessungsgrundlage Bilanzsumme umgestellt und der Satz für den Sonderbeitrag zur Stabilitätsabgabe werde auf 45Prozent erhöht werden. "Anders als viele europäische Länder wird Österreich aber nicht die Mehrwertsteuer erhöhen."

"Budgetkonsolidierung ist aber kein Selbstzweck, wir wollen vielmehr finanzielle Spielräume für Sozialleistungen und Offensivmaßnahmen schaffen", so Faymann. Deshalb werde die Familienbeihilfe deutlich angehoben und würden Kinderbetreuungseinrichtungen und ganztägige Schulformen ausgebaut. Dafür stünden 750 Millionen Euro bereit. "Der Ausbau der Ganztagsschulen, auch mit verschränktem Unterricht, soll flächendeckend erfolgen, ebenso der Ausbau der Kindergärtenplätze." Nachholbedarf bestehe zudem bei der Ausbildung von Jugendlichen. "Alle jungen Menschen sollen eine Ausbildung über den Pflichtschulabschluss hinaus machen können."

Im Pflegebereich gehe es darum, dass ältere Menschen möglichst lange zu Hause betreut werden können. Ein Schwerpunkt der Regierungsarbeit werde es daher sein, die mobilen Pflegedienste auszubauen. Für Pflegegeld und 24-Stunden-Pflege seien 310 Millionen Euro reserviert. 700 Millionen Euro stehen für die Verlängerung des Pflegefonds 2017 und 2018 zur Verfügung. Zur Belebung der Konjunktur seien insgesamt Offensivmaßnahmen in Milliardenhöhe geplant, unter anderem 460 Millionen Euro für den Hochwasserschutz, 300 Millionen Euro für Forschungsförderung und 276 Millionen Euro für den Wohnbau.

"Ziel der Regierung ist es auch, das faktische Pensionsantrittsalter bis 2018 um 1,7 Jahre anzuheben. Noch nie gab es einen solch hohen Anstieg in einem vergleichbaren Zeitraum. Regelmäßig werden wir die Wirksamkeit unserer Maßnahmen überprüfen, und wenn notwendig im Team nachjustieren. Eine wichtige Voraussetzung dabei ist, dass ältere Menschen ihren Arbeitsplatz länger behalten können. Daher wollen wir mit einem Bonus-Malus-System Anreize für Unternehmen schaffen, ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu beschäftigen", sagte Faymann.

"Die Regierung wird in den kommenden fünf Jahren die Verwaltung modernisieren und beispielsweise mit dem Amt der Bundesregierung für noch mehr Effizienz sorgen, um budgetäre Spielräume zu gewinnen. Denn wir wollen auch eine faire Steuerreform einleiten, Armut bekämpfen und für mehr Fairness in der Gesellschaft sorgen. Das kann uns nur gelingen, wenn wir in einem Geist der Teamfähigkeit und Solidarität zusammenarbeiten und gemeinsam Verantwortung für Österreich übernehmen", sagte der Bundeskanzler und dankte abschließend den scheidenden Regierungsmitgliedern für ihre engagierte Arbeit.

Fotos von diesem Termin sind über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at, kostenfrei abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Nedeljko Bilalic

Pressesprecher des Bundeskanzlers

Tel.: (01) 531 15 - 202104, 0664/88 455 330

nedeljko.bilalic @ bka.gv.at