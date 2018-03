Regierungserklärung (2) - Faymann: "Gemeinsam Verantwortung für Österreich übernehmen"

Verwaltung modernisieren und Spielräume schaffen für "mehr Fairness und Gerechtigkeit"

Wien (OTS/SK) - Bundeskanzler Werner Faymann betonte am Dienstag im Rahmen der Regierungserklärung im Parlament, dass es gelte, die Herausforderungen, vor denen Österreich steht, gemeinsam zu lösen:

"Unsere Heimat wird dann am besten weiterentwickelt, wenn wir gemeinsam Verantwortung übernehmen", unterstrich der Bundeskanzler. Interessenskonflikte dürften nicht verharmlost werden, sondern müssten konstruktiv gelöst werden. Gerade im Bereich Arbeit und Beschäftigung gelte es "alle Dinge, die mit Korrektheit, Fairness und Anständigkeit zusammenhängen, gemeinsam mit den Sozialpartnern auszubauen", forderte Faymann. Das beinhalte die Bekämpfung sogenannter "All-In"-Verträge genauso wie die Einführung eines Bonus/Malus-Systems zur Steigerung der Erwerbsquote älterer ArbeitnehmerInnen. ****

"Das Ziel der Bundesregierung, das faktische Pensionsantrittsalter in fünf Jahren um 1,7 Jahre anzuheben, erfordert eine Leistung, wie sie noch nie in einem vergleichbaren Zeitraum stattgefunden hat", unterstrich der Bundeskanzler. Die Voraussetzung dafür sei aber, dass es ausreichend altersgerechte Arbeitsplätze gibt. Hier könne Österreich durchaus von anderen Ländern lernen, "da dürfen wir nicht engstirnig sein", forderte Faymann. In einigen Ländern, die ein Bonus/Malus-System eingeführt haben, herrsche eine gesellschaftspolitische Grundeinstellung, dass "ältere Mitarbeiter wertvolle Mitarbeiter sind. Da fühlen sich Wirtschaft und Gesellschaft verpflichtet, altersgerechte Arbeitsplätze auszubauen", das müsse auch in Österreich einen besonderen Stellenwert haben, so der Kanzler. Viele Beschlüsse seien gefasst und konkrete Maßnahmen auf den Weg gebracht worden, um das faktische Pensionsantrittsalter in Österreich zu erhöhen. Der Bundeskanzler betonte jedoch, dass die Regierung hier über kein "Rezeptbuch" verfüge, sondern dass gegebenenfalls "Punkt für Punkt nachjustiert werden muss. Einige Maßnahmen funktionieren besonders gut, manche müssen nachgebessert werden".

Der Bundeskanzler strich ebenfalls hervor, dass es wichtig sei, den Bürgerinnen und Bürgern sagen zu können, dass das Steuergeld in Österreich dafür eingesetzt werde, "dass wir einen Rekordstand an Kinderbetreuungsplätzen haben und diese auch weiter ausbauen, um die weißen Flecken, die es noch gibt, zu beseitigen". Denn die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sei auch eine Frage des Fortschritts, so Faymann. Der Kanzler stellte in diesem Zusammenhang klar, wie wichtig eine gute und enge Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Gemeinden sei, um "die Aufgaben, bei denen die Kompetenzen oft verteilt sind, gemeinsam zu bewerkstelligen" - vom Ausbau der Kinderbetreuung bis hin zum Bereich Landwirtschaft.

Mehr Transparenz sei von zentraler Bedeutung, hob Faymann hervor. Denn es gehe darum, Maßnahmen und Förderungen auf Doppelgleisigkeiten hin zu durchforsten und durch eine Modernisierung der Verwaltung Spielraum für neue Investitionen und "mehr Fairness und Gerechtigkeit" zu schaffen, insbesondere im Gesundheits- und Sozialbereich, sagte Faymann. Das beinhalte auch den Bereich Umwelt und Energie, wo es gelte, durch thermische Sanierung Energieeinsparungen zu erreichen und eine Vorreiterrolle bei den erneuerbaren Energien einzunehmen. Denn es sei richtig, "weder in Österreich, noch in Europa auf Kernenergie zu setzen". Es beinhalte Investitionen im Bereich Forschung und Entwicklung, um "Schlüsselfragen unserer Gesellschaft gemeinsam voranzutreiben. Denn die Innovationskraft eines Landes muss hier Niederschlag finden".

Der Regierung sei es in den letzten Jahren gelungen, trotz Konsolidierungsbedarfs "die Kaufkraft und die Innovationskraft in Österreich" zu stärken. "Österreich hat hier ein gutes Beispiel gesetzt", zitierte Faymann den Gouverneur der Österreichischen Nationalbank Ewald Nowotny. Der Bundeskanzler bedankte sich bei allen, die bisher in der Regierung tätig waren und "große Leistungen" für Österreich erreicht haben. Insbesondere dankte er den scheidenden Regierungsmitgliedern Claudia Schmied, Maria Fekter, Nikolaus Berlakovich, Beatrix Karl, Karlheinz Töchterle, Andreas Schieder und Reinhold Lopatka. (Schluss) sc/bj

