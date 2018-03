Regierungserklärung (1) - Bundeskanzler Faymann: Gemeinsam Leistungen sichern und ausbauen

Kanzler stellt Nationalrat Regierungsprogramm vor - Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, sozialen Ausgleich gewährleisten, Familien unterstützen, ganztägige Schule "Schlüssel zum Erfolg"

Wien (OTS/SK) - Bundeskanzler Werner Faymann hat den Abgeordneten des Nationalrats heute, Dienstag, das Arbeitsprogramm der gestern angelobten Bundesregierung für die kommenden fünf Jahre vorgestellt. "Österreich ist ein erfolgreiches Land. Wir sind sowohl wirtschaftlich erfolgreich als auch in sozialen Fragen Vorbild in Europa, unser Land ist oft Beispiel für die Vereinbarkeit von Wettbewerbsfähigkeit und sozialem Ausgleich", sagte der Kanzler eingangs. "Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit sind die Voraussetzung, dass unsere sozialen Leistungen finanzierbar bleiben. Das Regierungsprogramm hat die Aufgabe, diese Faktoren zu sichern und auszubauen." ****

"Sozialer Friede und Fairness sind die besten Grundlagen für die Entwicklung einer Demokratie", sagte Faymann. Angesichts der vielen Regionen in Europa mit hoher Gesamt- und Jugendarbeitslosigkeit betonte der Kanzler, dass friedliches Zusammenleben voraussetzt, dass jüngere Menschen die Chance bekommen, durch Bildung und Ausbildung das Rüstzeug fürs Leben zu bekommen, und ältere von ihren Pensionen leben können müssen. "Wettbewerbsfähigkeit und stabile Finanzen zu erreichen, ist in der Wirtschaftskrise doppelt schwierig. Wir haben die Aufgabe, gemeinsam dafür zu sorgen, dass wir sparsam vorgehen und öffentliche Leistungen effizient erbringen. Dafür haben wir eine Fülle an Maßnahmen erarbeitet." Der Kanzler sprach allen Verhandlerinnen und Verhandlern seinen Dank für ihre Arbeit im Rahmen der Regierungsbildung aus. "Wir werden gemeinsam dafür sorgen, dass in Zukunft Leistungen abgesichert und ausgebaut werden", betonte Faymann.

Österreich ist das EU-Land mit der geringsten Arbeitslosigkeit und der zweitbesten Wirtschaftsleistung pro Kopf. Seit den 90er-Jahren hat sich der Wert der Exporte verdreifacht, die Zinsen auf österreichische Staatsanleihen sind auf einem historischen Tiefststand. "Damit unser Steuergeld nicht in höhere Zinsen fließt, müssen wir die Stabilität der Finanzen sichern - das Prinzip der Sparsamkeit ist kein Selbstzweck", erläuterte der Kanzler, und führte weiter aus, dass nur ein Prozent an höheren Zinsen zwei Mrd. Euro Zusatzkosten pro Jahr bedeuten würden.

Besorgnis errege die hohe Anzahl prekärer Beschäftigungsverhältnisse bei Jungen in Europa. Hier sei einiges für mehr Fairness zu unternehmen, vor allem, weil Österreich auch in diesem Bereich Vorbild sein wolle. "Den Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft ist nicht mit einem einzigen Paukenschlag beizukommen, aber mit einer Reihe von Maßnahmen im Regierungsprogramm." Faymann nannte als Beispiele die Einschränkung der Gruppenbesteuerung, die Abschaffung der Steuerbegünstigungen bei Managergehältern über 500.000 Euro Jahresverdienst, die Verlängerung des Solidarbeitrags und den Kampf gegen den Steuerbetrug, der EU-weit zu führen sei.

Weiters sei geplant, die Familienbeihilfe ab Mitte 2014 zu erhöhen. 350 Millionen Euro werden in den Ausbau der Kinderbetreuung investiert, in den Ausbau der Tagesbetreuung fließen 400 Mio. Euro mehr, der Wohnbau wird mit 276 Mio. Euro gefördert, und der Pflegefonds wird verlängert. "Nicht alles, was wir gerne hätten, können wir uns auch leisten, aber wir nehmen Investitionen vor, die im Rahmen unserer Spielräume ein Fortschritt in die richtige Richtung sind", betonte Faymann.

Zu den Steueranhebungen sagte der Kanzler, dass jede Erhöhung eine Belastung darstelle, aber "wir sind nicht jenen Weg gegangen, den viele andere Länder von Griechenland bis zum wirtschaftlich starken Finnland oder den Niederlanden gegangen sind: die Erhöhung der Mehrwertsteuer". Diese Maßnahme funktioniere zwar schnell für die Finanzbehörden, sei aber unsozial, da die Haushalte dadurch ungleich belastet würden. Er wolle die Steuererhöhungen nicht kleinreden, aber demgegenüber stünden etwa auch Anpassungen bei der Pendlerpauschale.

In der Bildung gehe es darum, die ganztägige Betreuung flächendeckend auszubauen - dies sei ein Fortschritt, "eine Verbesserung für die Kinder in Österreich". Gerade hier liege laut Experten der wesentliche Unterschied zu Ländern, die beim Pisa-Test vor Österreich lagen. "Die ganztägige Schule ist ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg", unterstrich der Kanzler. Die Ausbildung bis 18 sei ein weiterer wichtiger Punkt, denn bei der Mindestqualifikation bestünde Nachholbedarf. (Forts.) bj

