"Frau in der Wirtschaft" appelliert: Neue Bundesregierung muss wichtige Maßnahmen rasch angehen

Fürntrath-Moretti: "Es braucht u.a. flächendeckende Angebote für Kinderbetreuung, auch im ländlichen Raum und die Anpassung der Betreuungszeiten an Arbeitsrealitäten"

Wien (OTS/PWK899) - Seit heute, Montag, knapp vor Mittag hat Österreich eine neue Bundesregierung: Diese müsse rasch ins Handeln und ins Umsetzen kommen, wünscht sich Adelheid Fürntrath-Moretti, Bundesvorsitzende von "Frau in der Wirtschaft" (FiW). "Natürlich begrüßen wir die Vereinfachung und zusätzliche Flexibilisierung beim Kinderbetreuungsgeld", zeigt sich Fürntrath-Moretti über die Pläne der Regierung optimistisch. Wünschenswert sei die geplante Einführung einer ExpertInnengruppe, die über einen Wegfall der Zuverdienst- und die Einführung einer Arbeitszeitgrenze beraten wird. "Wichtig ist in diesem Zusammenhang für uns als Unternehmerinnenvertretung, dass diese Regelung dann auch für Selbstständige gilt", unterstreicht Fürntrath-Moretti, Vertreterin der mehr als 100.000 Unternehmerinnen in Österreich.

Dennoch, vieles sei hier noch zu tun. "Es ist längst an der Zeit, den österreichischen Familien passende Lösungen bei der Kinderbetreuung zu bieten, um den Eltern und vor allem Müttern einen machbaren Alltag mit Beruf und Familie zu ermöglichen", fordert Fürntrath-Moretti die neue Bundesregierung rasch zu weiteren Maßnahmen auf.

"Es braucht flächendeckende Angebote für Kinderbetreuung, auch im ländlichen Raum. Und es gilt, die Betreuungszeiten den Arbeitsrealitäten anzupassen." Weiters soll es künftig unkompliziert möglich sein, dass Elternteile ihre Kinder wahlweise in der Gemeinde des Unternehmensstandorts oder in der Wohngemeinde betreuen lassen können. Und last but not least brauche es, so Fürntrath-Moretti, zusätzlich zu den erweiterten Öffnungszeiten auch die Unterstützung von individuellen und flexiblen Lösungen: "Denn mehr als eine Drittel der Unternehmerinnen arbeitet an den Wochenenden: "Frau in der Wirtschaft" tritt daher dafür ein, das Alter für die Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten von 10 auf 14 Jahre auszuweiten."

Im Zusammenhang mit dem Thema Frauenpensionsalter kritisiert Fürntrath-Moretti: "Hier hat die Regierung zwar positive Pläne vorgelegt, dennoch sind diese zu wenig ambitioniert". Hier hätte sie sich mehr erwartet, wie etwa konkrete Maßnahmen zu einer rascheren Angleichung des Frauenpensionsalters an das der Männer. "Das niedrigere Frauenpensionsalter schadet den Frauen - diese Karrierebremse führt zu niedrigerem Einkommen und niedrigeren Pensionen." Fürntrath-Moretti plädiert daher dafür, dass das Frauenpensionsalter wesentlich rascher als vorgesehen an das der Männer angeglichen wird." Kritik übt die FiW-Bundesvorsitzende an geplanten steuerlichen Belastungen - etwa Verschlechterungen bei der Gruppenbesteuerung oder beim Gewinnfreibetrag: Das trifft die heimischen Betriebe massiv", so Fürntrath-Moretti abschließend. (JR)

